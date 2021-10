Impuestos Internos: “Tarde o temprano se necesita una verdadera reforma fiscal”

Jhenery Ramírez

Santo Domingo, RD

El director de Impuestos Internos, Luis Valdez, indicó que la reforma fiscal era necesaria no solo por el momento que vive el país, sino también porque así lo determina la Estrategia Nacional de Desarrollo.

“Ahora bien, el presidente y el gobierno han entendido el momento que está viviendo el país y el mundo porque estamos todavía la pandemia y lo que el gobierno ha hecho es apretarse los pantalones, restringir los gastos y tratar de darle al país un poco de tranquilidad. Es un gran sacrificio para el Estado”, expresó Valdez.

Sobre una propuesta que supuestamente era la que iba a someter el gobierno y que fue difundida en redes sociales, Valdez manifestó que nunca se dijo que era falsa, sino que este era un primer borrador, unas propuestas que se elaboraron al inicio de cuando se empezó a ver el tema.

El titular de Impuestos Internos agregó que sin dudas “tarde o temprano” el país necesita una verdadera reforma fiscal que involucre a todos los sectores.

No habrá reforma

Anoche el presidente de la República, Luis Abinader, anunció que el Gobierno no implementará más impuestos y que no someterá una nueva reforma fiscal porque no es el momento.

"No vamos a aumentar impuesto. Y hoy quiero anunciarles que no someteremos ninguna reforma tributaria. Ahora nuestra única prioridad es consolidar la recuperación económica", manifestó el presidente en un discurso que dirigió a la población ante las inquietud que generó un documento que se difundió sobre un supuesto proyecto de reforma que aunque nunca fue reconocido como oficial provocó la reacción de diversos sectores de la sociedad, principalmente de los empresarios y legisladores.