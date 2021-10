¿Qué se puede comprar con dos dólares en el país?

Las presiones de la incertidumbre de precios globales de insumos y bienes terminados se convierten en una mayor amenaza contra el poder adquisitivo de la gente en República Dominicana. Actualmente, los organismos de Naciones Unidas califican en cerca de dos dólares (US$1.90) el ingreso nimo que una persona pobre destina para su alimentacio´n diaria.

Ante la pregunta de cua´les bienes alimentarios ba´sicos se pueden comprar con dos do´lares, cuyo pa- ra´metro basan los organismos internacionales como la “li´nea de pobreza”, se puede sen~alar que son RD$115, equivalente en pesos y estos no alcanzan para una comida fuerte del di´a, con lo cual se evidencia una vez ma´s la pe´rdida del poder adquisitivo y el ensanchamiento de la desigualdad, agrava- da tras la crisis que ha impuesto el Covid-19.

En el caso de los combustibles, no se compra ma´s que un galo´n de GLP, tampoco alcanza para un galo´n de gasolina ni para uno de gasoil. Para un desayuno ligero un dominicano puede saciar su necesidad alimentaria, ma´s no se asegura que agote las calori´as necesarias para no ser incluido en las estadi´sticas de las personas subnutridas.