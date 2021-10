ProConsumidor da plazo de 24 horas para que empresa retire publicidad sobre tarjeta de vacunación digital

Santo Domingo, RD

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), Eddy Alcántara, informó este miércoles que esa institución dio un plazo improrrogable de 24 horas a la empresa One Healthy Pass (OHP), representada en el país por la compañía Transneg, S.R.L, para que procedan al retiro inmediato de una publicidad engañosa sobre el lanzamiento de una aplicación para portar la tarjeta de vacunación de manera digital o electrónica.

Alcántara explicó que ProConsumidor hizo una notificación de no conformidades e inició el procedimiento administrativo sancionador contra las referidas empresas, por entender que los hechos analizados podrían configurar violaciones al artículo 53 de la Constitución de la República y a la ley 358-05 en lo relativo al derecho a la información, principio de veracidad y publicidad responsable, “así como violación a la Resolución 016-2014, que regula la publicidad engañosa en República Dominicana”.

El funcionario manifestó que mediante la misma notificación también otorgaron un plazo de tres días hábiles, a partir de este acto, para que las empresas procedan a depositar en Pro Consumidor un escrito de defensa, “así como la documentación que estimen necesaria para probar que sus actuaciones no infligieron los elementos legales que les han sido presentados y sobre los cuales esta institución defensora de los derechos del consumidor inicia por este medio un procedimiento administrativo sancionador”.

“Ese proceso administrativo que inicia contra estas empresas está sustentado en que las disposiciones de la Ley 358-05 relativa a la protección de los derechos de los consumidores y usuarios son de orden público, imperativas y de interés social, y en consonancia con los principios rectores del quehacer administrativo contenidos en la Ley 107-13 sobre los derechos de las personas en sus relaciones con la Administración y Procedimiento Administrativo”, precisa un comunicado de la institución.

La advertencia de Salud Pública

El director ejecutivo de ProConsumidor recordó que el Ministerio de Salud Pública había advertido al respecto que la información que circula en las redes sociales y en algunos medios acerca del lanzamiento de una aplicación gratuita para portar la tarjeta de vacunación de manera digital o electrónica no surge de ninguna instancia oficial ni cuenta con el aval del Estado dominicano.

El Ministerio precisó que a la fecha no ha lanzado aplicación web o constancia de vacunación de ningún otro tipo que no sea la tarjeta de vacunación entregada al momento de la aplicación de la vacuna en los puestos y centros de inoculación diseminados en toda la geografía nacional, al tiempo que llama a la población a no facilitar ningún tipo de información personal a personas no conocidas o terceros que estén solicitando este tipo de información.