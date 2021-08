Gobierno hará “asequible” los precios de la canasta básica

Javier Flores

Santo Domingo, RD.

El presidente Luis Abinader manifestó que el Gobierno se mantiene enfocado en mantener con precios “asequibles” a la población los productos de consumo masivo que componen la canasta básica.

Abinader dijo que la pandemia y la crisis que ha generado han impactado en los precios de los productos de la canasta familiar pero que semanalmente se reúnen las diferentes entidades y comisiones para definir cuáles productos están en una inflación y cuáles precios deben de ser “vigilados”.

“Ya no es tiempo de teorías, es tiempo de aplicar lo que nos hemos prometido”, exclamó el jefe de Estado.

Exportarán carne a EEUU

El presidente Luis Abinader y los principales directivos de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro) coincidieron en que la producción agrícola “ayudó” al país a sobrepasar la crisis generada por el impacto del coronavirus (Covid-19).

Además se informó que en los próximos días vendrán inspectores norteamericanos para auditar productos y lograr que por primera vez “en años” exportar carne de res hacia Estados Unidos.

El presidente tomó el juramento de la nueva directiva y se denominó como miembro de Confenagro, al considerarlo un aliado de los productores. Wilfredo Cabrera fue escogido como nuevo presidente de Confenagro en sustitución de Erick Rivero, quien se queda como vicepresidente en la dirección ejecutiva.

Durante la celebración de la asamblea anual de Confenagro, que contó con la participación de Abinader, la frase “sin producción no hay nación” fue mencionada en varias ocasiones en el transcurso del acto.

La primera mencion fue realizada por el saliente presidente de la Confederación, Erick Rivero, en su discurso despedida mientras enaltecía la labor de los productores durante su gestión.

Producción agrícola

“En estos tiempos difíciles como los que a usted le ha tocado gobernar, inclusive antes de las elecciones, con la pandemia y otras situaciones dentro de nuestro sector, como por ejemplo la reciente declaración de la Peste Porcina Africana, de la cual también saldremos airosos, sólo podemos agregar que gracias a Dios estamos en sus manos, y en sus manos queda que nuestra confederación de productores agropecuarios y su gente salga fortalecida el día de hoy y sigan siendo un instrumento de colaboración, de planificación y de compromiso con el desarrollo del país...sin producción no hay nación”, manifestó Rivero durante su intervención.

Asamblea

El Presidente Abinader participó en la Asamblea Anual de la Confenagro, en la Ciudad Ganadera, donde fue reconocido como miembro distinguido y gran aliado de la producción nacional.

Apoyo

Abinader al juramentar la nueva directiva de la Confenagro, dijo que ya no es tiempo de teoría sino de aplicar y cumplir con lo prometido, y que continuará apoyando al sector agropecuario para garantizar el acceso de productos básicos a la población.

Plan

Según informaciones el Gabinete Agropecuario del Gobierno se reunirá con Abinader en el Palacio Nacional, para elaborar un plan alternativo a la crianza de cerdos dirigido a los porcicultorestos afectados.

Otra de las menciones la realizó el presidente Abinader al momento de resaltar la labor de los agricultores ante el impacto de la pandemia. “Yo apoyo eso de que sin producción no hay nación, sin eso el país no hubiera aguantado el embiste de la pandemia”, agregó el mandatario.

Después del encuentro, el expresidente de la República, Hipólito Mejía, volvió a defender el consumo de la carne de cerdo. Tras ser abordado por miembros de la prensa sobre la resistencia de la población a comer, Mejía recalcó que hay que estar al tanto de la tecnología y no tenerle miedo a comer ese producto, que en su caso particular, no ha parado de degustar.

“Que no la coman y que se jodan, yo me la como que soy el padre de lo de la otra vez, y me lo estoy echando arriba de nuevo. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Es igual que los que no se quieren vacunar”, expresó el exmandatario a su salida de la juramentación de la nueva directiva de Confenagro, en el Pabellón de Subasta, en la feria ganadera.

Además exhortó a la ciudadanía a consumir esa carne, al tiempo que recordó que la Peste Porcina Africana (PPA) afecta única y exclusivamente a ese animal. “Ahora mismo me voy a comer chicharrón”, exclamó Mejía.

El 28 de julio de este año, el Laboratorio de Diagnóstico de Enfermedades de Animales Extranjeros del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) había confirmado la peste porcina africana (PPA) en muestras recolectadas de cerdos en República Dominicana a través de un programa de vigilancia cooperativa existente.

El Gobierno está trabajando conjuntamente con técnicos internacionales para controlar el mal y se ha reiterado que el consumo de cerdos no afecta a los humanos.