Hay 14 mil cerdos afectados por fiebre

El presidente de la Asociación Dominicana de Granjas Porcinas (Adogranja), Luis Brache, afirmó ayer que de 2.3 millones de cerdos que componen la población actual organizada en el país, solo cerca de 14,000 están enfermos.

”Señores, la alerta es porque hay una industria detrás de esto que maneja cientos de millones de pesos y ningún país del mundo quiere que la fiebre porcina africana entre a su territorio porque mata sus cerdos. En China, por ejemplo, son 500 millones de unidades de cerdos, que es una de las principales potencias del mundo”, opinó Brache y enfatizó que no hay forma de que el humano se contagie, además de que todos los animales tienen virus intrínsecos de ellos.

Recalcó que esa carne se puede vender, tal como otras especies que tienen algún virus y las personas los siguen consumiendo, por lo que uno de las principales problemáticas de los productores no es solo la enfermedad, sino los problemas económicos que generan que la gente sienta que no puede consumir cerdo.

“Por la desinformación se nos cae el consumo y yo quisiera ver que se diga que la fiebre porcina africana no afecta a los humanos, porque se pone el drama, pero no se explica que no afecta al humano, ahora si económicamente afecta a la industria y los productores”, reveló Brache.

Compensación

El director nacional de Sanidad Animal, Rafael Bienvenido Núñez, reveló que la compensación que darán a los porcicultores que sacrificaron entre mayo y junio sus cerdos o lo van a sacrificar será en base al precio de mercado y según su clasificación (recién nacidos, de engorde, cerdas madres, etc.).

Agregó que el país había estado trabajando con la mitigación de la fiebre porcina clásica, pero ahora les tocó enviar muestras del país entero de los cerdos que habían muerto a ser analizadas en Estados Unidos.

Núñez, tras ser consultado por Listín Diario, aseguró que el Gobierno está haciendo un sacrificio por subsanar el problema, porque a pesar de que “mucha gente dice que no se hizo nada desde el principio”, si se le estaba dando seguimiento al tema.

Aclaró que en el país no hay presencia de la gripe H1N1 en cerdos y que se trabaja para prevenir que este virus no vaya a afectar la producción porcina local.

El exdirector de Ganadería, Ángel Faxas recomendó que no se movilicen cerdos ni la carne entre una provincia y otra.