UASD dice no puede aumentar más de 5%

Laura Castillo

Santo Domingo, RD

Después de más una se­mana de insistencia con un paro de docencia, Em­ma Polanco, rectora de la Universidad Autóno­ma de Santo Domingo (UASD) mantiene su po­sición de un aumento sa­larial de 5 por ciento pa­ra los maestros, ya que la academia no tiene recur­sos para más.

“¿Qué es lo que entien­den?, que yo cierre la uni­versidad y les dé lo que piden, que es un 40 por ciento, casi la mitad de un presupuesto para un año, no puedo hacerlo, son 4 mil millones el aumento que ellos piden”, expresó Polanco a Listín Diario sin pensar modificar su pro­puesta.

“Yo le he hecho la ofer­ta de un cinco por ciento que equivale a 35 millo­nes mensuales, no es tan fácil porque este año no hemos tenido presupues­to”, sostuvo la rectora, quien llemó a la pruden­cia a los docentes en me­dio de la crisis sanitaria que atraviesa el país por el nuevo coronavirus.

Aunque la rectora ve po­sitivo al aumento salarial, se opone a que sea mayor de un 5 por ciento, ya que el mismo se sacaría de al­gunas exoneraciones que la universidad se está re­servando en la modalidad virtual.

“Este equipo ha hecho un informe financiero y el 5 por ciento se va a sacar de los viajes de los profeso­res y del comedor univer­sitario de los alumnos que no están comiendo ahora”, señaló.

CLAVES

Maestros

ignoran paro.

El 91.83% de los estudian­tes están recibiendo la do­cencia, mientras que el 70% de los profesores si­guen impartiendo sus cla­ses en rechazo al paro que convocó su gremio, según datos de las autoridades.