¿Cómo optar por las viviendas de "Familia Feliz"?

Jhenery Ramírez

jhenery.ramirez@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Todas las familias dominicanas que tengan ingresos menores a RD$91,000 podrán tener acceso al Plan Nacional de Viviendas “Familia Feliz” y las entidades que tendrán a su cargo el levantamiento de la información de los futuros beneficiarios serán Progresando con Solidaridad (Prosoli) y el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben).

Esta información la suministró a Listín Diario en exclusiva el viceministro de Proyectos de Inversión del Ministerio de la Presidencia, Camel Curi, quien contó a este medio todas las novedades del plan que pretende mejorar el acceso a las viviendas, sino transformar el estilo de vida de los dominicanos.

Lo que el Gobierno está haciendo para que el programa impacte a las familias que lo necesitan es lo siguiente: El Siuben está haciendo y mejorando levantamientos sobre los terrenos del Estado ocupados en el país, mientras que Prosoli evaluará el perfil de las familias que desean obtener una vivienda que será construida por el sector privado con apoyo del sector público.

Prosoli, según Curi, asignará cada tipo de vivienda según los ingresos familiares, no individuales. La entidad fue la escogida para esta tarea por la experiencia que tiene en ayuda a los dominicanos a través de programas de asistencia como Bono Luz, Bono Gas y la tarjeta de solidaridad.

Curi explicó que cuando el Gobierno anuncie los sectores específicos donde se desarrollarán estas viviendas, los interesados de esas zonas deben acercarse a Prosoli para ser evaluados.

Durante una entrevista virtual con el responsable por parte del Gobierno de ejecutar este proyecto, se informó que el Siuben también hará un levantamiento de las familias, quiénes son, cuántos hijos y otras informaciones porque es obligatorio que quienes compren la vivienda con subsidio del Estado y parte de sus ingresos mensuales deberá vivir en ella mínimo 10 años.

“Cuando estas personas sepan que viven dentro del área donde se están desarrollando estos proyectos, entonces se van a acercar a Prosoli y ahí llenarán sus solicitudes. Prosoli es que va a evaluar y a decir ´usted es una familia, usted necesita esto, vamos a ver dónde usted vive, cuáles son sus ingresos´”, explicó Curi.

El funcionario aclaró que Prosoli también va a monitorear cada mes a las familias para que no vayan a alquilar o vender la vivienda porque el Estado le está otorgando una ayuda justamente porque la necesita.

Con Camel Curi, el Listín Diario habló sobre algunas de las inquietudes que tienen los dominicanos interesados en el programa y en obtener su primera vivienda. A continuación parte de la entrevista:

¿Cuánto será el inicial que pondrá cada ciudadano para comprar el inmueble y de cuánto sería la mensualidad?

Serán por ingresos familiares, no individuales. Dependiendo de los ingresos, serán asignadas las viviendas.

El primer grupo será para los que tengan ingresos familiares de hasta RD$16,000. Ellos tendrán que poner un inicial de RD$20,000 y mensualidad RD$3,500 para una vivienda de menos de RD$800,000. El segundo grupo lo conformarán los que tienen ingresos menores a RD$27,000 para una vivienda de hasta RD$1.4 millones. El inicial será de RD$98,000 con una mensualidad de RD$6,500.

El tercer grupo es para familias que tengan ingresos de RD$48,000 hacia abajo. El inicial sería de RD$225,000 con una mensualidad de RD$11,000. Su precio de venta sería de RD$1.4 millones a RD$2.2 millones. El cuarto grupo es para viviendas de RD$2.2 millones a RD$4.5 millones para familias con ingresos de RD$98,000 hacia abajo. La mensualidad andaría por los RD$16,000 y el inicial dependerá de las características y la ubicación del proyecto porque este tipo de vivienda no será desarrollada necesariamente en barrios marginados.

¿Cómo será el desarrollo del proyecto?

Nosotros comenzaremos a construir en una esquina en donde actualmente caben los tipos de casa que tenemos esparcidas y desorganizadas. En un terreno donde hay 600 familias caben 3,000 familias porque serán edificios y da incluso para que tengamos áreas de esparcimiento. Comenzamos en una esquina con 200 familias que van a venir de los alrededores y el área donde estaba esa familia va a ser la segunda etapa del proyecto. En cada área se van a desarrollar cuatro etapas. Se dará un bono desalojo y eso va a ser parte del inicial para que la gente tenga una vivienda digna.

El Gobierno contempla 11,000 viviendas en el primer año y 17,000 viviendas cada año en los tres años restantes. Todos los gremios, como los de salud, educación, seguridad y otros, tendrán también acceso a esas viviendas.

Serán lotes de viviendas y estamos trabajando en el diseño, pero, por ejemplo, en el lote uno habrá viviendas subsidiadas y de interés prioritario y en el lote dos serán de interés prioritario e interés social. Es una combinación acorde con sus ingresos.

¿Estos condominios deberán pagar un mantenimiento mensual?

Así es. Estamos analizando cómo esos planes estarían cubiertos para que las viviendas mantengan sus condiciones siempre acorde con lo que uno requiere a nivel de la sociedad, que se mantengan en buenas condiciones y que haya un mantenimiento de las áreas verdes.

En este caso vamos a poner condicionantes. Usted ha visto muchos proyectos de viviendas del Estado que se han hecho que usted pasa hoy por ahí y ve la vivienda estéticamente en malas condiciones porque no cuentan con mantenimiento ya que no tienen títulos y no están amparadas en la Ley de Condominios, pero en Viviendas “Familia Feliz”, la gente tendrá que cumplir las normas de convivencia y pagar mantenimiento porque si contarán con títulos de propiedad. Junto con la Ley de Condominios, el Estado no va a dejar de ayudar a las familias.

¿Dónde se construirán estas viviendas?

La intención es que las familias logren tener una vivienda digna a través de una transformación social. Los desarrollos que estamos hablando se harán en los mismos barrios donde vive la gente, no son barrios nuevos, son barrios que vamos a transformar. Nosotros ya estamos ubicando dentro de los terrenos del Estado y vamos a solucionar dos problemas que tiene la sociedad dominicana desde hace décadas que son los barrios marginados.

Queremos arrancar de manera simultánea muchos proyectos a nivel nacional porque no queremos caer en un gran macroproyecto porque ya se han iniciado otros que no han podido llegar al 50% de su objetivo porque beneficia a una sola parte de la ciudadanía en una localidad específica.

¿Cuáles serán las características de las Viviendas “Familia Feliz”?

Este plan no lo va a construir el Gobierno, sino el sector privado y van a ser viviendas totalmente formales cualquier otro proyecto. Son viviendas que tendrán todas las facilidades y factibilidad de servicios adecuados como agua, calles asfaltadas, canchas deportivas, parques luces y otras facilidades adicionales conceptuales.

Dentro del proyecto habrá escuelas, centros de atención primaria, áreas comerciales y en algunos puntos estamos contemplando que si no le quedan cerca algunos sitios de trabajo adecuados, nosotros también incentivaremos la construcción de industrias y pequeños negocios que puedan contratar personas de la misma zona.

Las viviendas económicas serán de una y dos habitaciones, las intermedias de dos y tres habitaciones, las viviendas un poco más grandes serían de tres habitaciones y ya la cuarta calidad de vivienda, que son las de bajo costo, pueden ser de cualquier tamaño siempre y cuando cumplan con los requisitos.

Estas estarán disponibles acorde con los ingresos porque van a ser financiadas por los sistemas que tenemos localmente como bancos tradicionales, asociaciones de ahorro y préstamos, las Mipymes y las cooperativas.