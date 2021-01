El BC proyecta economía crecerá 6% este año 2021

Cándida Acosta

candida.acosta@listindiario.com

Santo Domingo, RD

En un análisis en el cual manifiesta optimismo res­pecto a la recuperación de la economía mundial y la doméstica, el Banco Cen­tral (BCRD) asegura que República Dominicana cre­cerá este año por encima de su potencial, en un 6% de su producto interno bru­to (PIB) y del crecimien­to proyectado por organis­mos internacionales para la región de América Latina. Indica que ese crecimien­to se dará en un contexto de estabilidad de precios y fuertes fundamentos ma­croeconómicos.

El BCRD explica en su informe Retos y perspecti­vas de la economía domi­nicana para 2021, que pa­ra la economía mundial se proyecta una expansión de 4.0% en 2021, lo que im­plicaría una recesión de menor duración que otros episodios de contracción global que tuvieron efectos por plazos más largos co­mo la Crisis Financiera In­ternacional de 2008-2009, la Segunda Guerra Mun­dial 1945-1946 y la Gran Depresión 1929-1932.

Justificación

De acuerdo con el informe, hay un entorno interna­cional más favorable, con una proyección orientada a una rápida recuperación en Estados Unidos, con medidas de apoyo, trans­ferencias monetarias y es­tímulos a los sectores pro­ductivos, especialmente a las Mipymes; una mejoría en la Zona Euro y los países emergentes y en la región latinoamericana

Indica que aún cuando se estima que el 2020 la eco­nomía dominicana cerraría con una caída interanual de -6.7%, por debajo del promedio de América La­tina, desde marzo pasado, el BCRD y la Junta Moneta­ria ejecutaron el plan de es­tímulo monetario más am­plio de Centroamérica y el Caribe. Ese plan incluyó la reducción de 50 puntos básicos de la asa de políti­ca mone aria hasta ubicar la en su mínimo stóric de 3.00% nual, fa lidades de provi ón de li idez en n l y extran­jera y medidas regulatorias temporales. Además, el Go­bierno impu iples programas de apoyo.

Datos

El informe del BC c asi­fica om da os imp rtan­te p ra la r cu eración q e se pre é una recuperac ón a ivel g obal, pro ec ándo­e un c ecimiento d l eco­nomí m ndial de 4. % en 2 21, con x ansiones de 3 5% en E tados Unidos de América de 3.6 e la Zo­na Euro, a í como de 3.7% en A ér ca Latina.

simismo qu se royec­ta u déf cit d la cuenta c ­rri nt entre -1.5% y - 0% del P B e este año 20 1 asoc ado a u entorno in­te na ional más f vo a­le en la edida e q e se va a sup ran o la cri­si s nita ia

Sobre a Invers ón Extran­e a irec a ic que sta s per ría os US$2 70 mi­llo es en 2 por enci a d s promedio hi tórico l s emesas ascendería a US 8,500 m llone es e a o. Indi a q e las Reservas I te naciona es cerraron 20 0 e un máximo hi tó i­co d U $10 75 mil ones, equ va entes a 13.7% del PIB, u continua án for­tale iéndose a me ida que vance la ecu eración ra­dual d l urism .

Ta bién r fi re que de n haber si o por el impa ­to negativ el Covid 19 en la econ mía a deud pú bli a habría terminado en 58 del PIB en e 2 20

MUNDIAL

Entorno favorable

El Banco Central afirma que la economía domi­nicana retomará su cre­cimiento anterior a la pandemia.

Finanzas

También destaca que las cuentas fiscales se re­cuperarían este año y la confianza de los inver­sionistas ante la coloca­ción de bonos externos.