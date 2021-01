Los bancos están abocados al canal digital y a ser empresas tecnológicas

Emilio J. López (EFE)

Miami

El modelo de negocio bancario "ya no tiene otra opción que el canal digital" y tecnológico, una "gran oportunidad" que el sector financiero latinoamericano no quiere dejar escapar, dijo este lunes a Efe Edgardo Torres-Caballero, director general de la plataforma bancaria Mambu para esta región.



De la crisis de dimensiones sistémicas que golpea el mundo se desprende también un fenómeno positivo: que la "banca y el mundo de servicio financiero ya no tiene otra opción que el canal digital", aseguró Torres-Caballero, responsable para Latinoamérica de Mambu, plataforma bajo la modalidad de software como servicio (SaaS).



TRANSFORMACIÓN DE LA BANCA HACIA EL MUNDO TECNOLÓGICO

Esta joven empresa fundada en 2011, líder de banca en la nube, acaba de recibir una inyección de 134 millones de dólares por parte de TCV, una compañía que proporciona capital a firmas de la industria tecnológica, una inversión que va a impulsar su fuerte expansión en Estados Unidos.

Torres-Caballero explica que, desde que comenzaron los cierres en 2020 con motivo de la covid-19, Mambu ha doblado la cantidad de contratos con instituciones financieras.

"Con las sucursales cerradas, lo que vimos fue empresas 'fintech' (sector tecnofinanciero) que experimentaron, a nivel de captura de nuevos clientes, un 300, 400 o 500 % de crecimiento mes a mes", apunta Torres-Caballero, con más de 20 años de experiencia en el ámbito del crecimiento y transformación en las Américas.

En ese contexto de transformación hacia el mundo tecnológico, el experto prevé que 2021 va a ser un año de firme consolidación, también en América Latina, donde Mambu ha estado muy activa, especialmente en el mercado argentino, colombiano y mexicano, en este último sobre el "rubro del crédito" y una "alta concentración de clientes con la necesidad de innovar tecnológicamente".

LA VÍA DIGITAL, ÚNICA OPCIÓN PARA LA BANCA



Se mostró entusiasmado con las perspectivas de crecimiento en la región de la empresa, valorada en más de 2,100 millones de dólares y considerada la primera en core digital, e insistió en que se va a producir a nivel global un "cambio transformacional".

"El canal digital para la banca es fundamental e inherente para poder ser exitosos", lo que va a llevar de forma progresiva en muchos países latinoamericanos a un "desacople de sistema de legados", es decir, el fin de sistemas informáticos o aplicaciones ya obsoletas.

Se trata de conceptos que, en los últimos años, instituciones como el español Banco Santander han "implementado como estrategias de crecimiento, incluso en la red latinoamericana, de forma exitosa".



A la postre, añade, el canal digital y los teléfonos móviles "son una manera de transaccionar", algo que exige "inversiones específicas en la experiencia del usuario para poder automatizar las transacciones y que sean seguras".

ENTIDADES BANCARIAS DE LATINOAMÉRICA APUESTAN POR LA TECNOLOGÍA

En el caso de empresas de Latinoamérica, de Brasil o México, por ejemplo, se observa que disponen de una "altísima concentración de 'fintech'", de servicios que prestan las entidades bancarias a través de medios tecnológicos.

Es tal el crecimiento de esta industria digital financiera que Mambu quiere expandir sus capacidades funcionales" y las de sus clientes, hasta lograr armonizar su enfoque en el crédito personal, área en la que "han sido muy fuertes", con los créditos para fines comerciales.

Según Torres-Caballero, licenciado en Relaciones Internacionales, Economía y Estudios Latinoamericanos por la Universidad George Washington, la clave de la supervivencia de muchas instituciones financieras y bancos está en no quedarse atrás en el mundo tecnológico, "conceptualizar esas arquitecturas digitales, que sean flexibles, abiertas y operen nativamente en nubes".



EXPANSIÓN DE MAMBU



La estrategia de Mambu, precisa el experto, pasa por expandir su plataforma en lo funcional y operativo en un mercado de "tanta diversidad" como el de Latinoamérica. Se trata, subraya, de "regionalizar, tener más cercano al cliente, ir hacia los países".



Para ello, esta plataforma bancaria nativa en la nube, que nació para impulsar el acceso a los servicios financieros modernos, está en la fase de nombramiento de gerentes generales en los casos de México y Brasil.



"Para Mambu, Latinoamérica es una de las regiones más importantes a nivel de crecimiento", afirma, para agregar que esa "diversidad" es enriquecedora y que cuentan en estos momentos en la región con más de medio centenar de contratos, entre startups, 'fintech' o empresas no tradicionales en el segmento financiero, así como financieras de crédito y bancos.