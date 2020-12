La Navidad genera millones de dólares a la industria cinematográfica

Lilian Tejeda

Santo Domingo, RD

La época navideña es un período en el que prácticamente se dinamizan todas las actividades comerciales. Se activan las compras de alimentos, bebidas, ropas, zapatos, regalos, artículos decorativos, aumentan los viajes…en fin en consumo se dispara, incluso en un año de crisis economía como este 2020.

La industria cinematográfica no es la excepción y es una de las tantas industrias que sabe sacarle beneficio a la Navidad a través de la producción de películas temáticas que han generado millones de dólares.

Así lo evidencia un gráfico, elaborado por María Guzmán de la Fundación Economía y Desarrollo, en el que muestra las películas navideñas más taquilleras o que más recaudaciones han generado.

El primer lugar lo ocupa Home Alone (Solo en casa) una película infantil estadounidense de 1990, que recaudó US$286 millones; en segundo lugar se ubica The Grinch (2018) con un total de US$271 millones y en tercer lugar How the Grinch Stole Christmas (2000) con US$260 millones recaudados.

A estas le siguen Home Alone 2: Lost in New York (1992), con una recaudación de US$174 millones; Elf (Duende) del 2003, una comedia infantil que recaudó US$173 millones; y The Polar Express (El expreso polar), una película animada del 2004 que recaudó US$163 millones, según los datos recopilados por Guzmán en el sitio web Box Office Mojo, que se dedica al seguimiento y conteo de los ingresos en taquilla que consiguen las películas.

La autora destaca que la industria cinematográfica ha explotado muy bien esta época produciendo películas navideñas que se han convertido en clásicos y después de décadas de la gente las sigue viendo porque se han convertido en una tradición.

La Navidad es una época que los negocios han explotado por años, atrayendo más clientes hacia sus productos y servicios, a través de esta temática…la industria cinematográfica es un negocio más que utiliza la Navidad para su beneficio”, señala Guzmán en su análisis.