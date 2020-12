Los brasileños pretenden consumir menos y ahorrar más debido a la pandemia

EFE

Río de Janeiro

Dos de cada tres brasileños consideran que la economía del país tardará más de un año en recuperarse de los efectos de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus y la tercera parte afirma que en 2021 pretende consumir menos que en 2020, según un sondeo divulgado este martes.



Los datos que reflejan el pesimismo de los brasileños frente a la situación económica en 2021 constan en el estudio Retratos de la Sociedad Brasileña, un sondeo que escuchó a 2,000 personas en 127 diferentes municipios en septiembre y que la Confederación Nacional de la Industria (CNI) le encomendó al instituto Ibope Inteligencia.



Dos de cada tres brasileños entrevistados dijeron considerar que la mayor economía suramericana tardará más de un año en recuperarse de la crisis provocada por la pandemia y que generó una fuerte caída del PIB en 2020.



Para el 71 %, la pandemia tuvo un impacto muy profundo en la economía brasileña y un 43 % admitió que su renta en el momento del sondeo era inferior a la que tenía antes de la llegada del coronavirus.



Ante ese escenario de incertidumbre, el 35 % indicó que pretende reducir su nivel de consumo en 2021 en comparación con 2020 y un 41 % aseguró que lo mantendrá igual.



El 25 % de los que reducirán el consumo dijo que "pretende cambiar ciertos hábitos después de la pandemia" para mejorar su situación financiera y un 21 % que necesitaba hacerlo debido a que la renta de su familia había caído.



Los datos permiten prever una caída del consumo en 2021, año en que el Gobierno y los economistas calculan que Brasil comenzará a recuperarse de la crisis provocada por la pandemia.



El Gobierno prevé que Brasil terminará 2020 con una retracción de su Producto Interior Bruto (PIB) de entre el 4 % y el 5 % pero que la economía comenzará a recuperarse en 2021, para cuando se prevé una expansión del 3,5 %.



Tal recuperación está condicionada a un aumento del consumo de las familias, que es el principal motor de la economía en un país de 210 millones de habitantes.



CAÍDA DEL CONSUMO AMENAZA RECUPERACIÓN ECONÓMICA



Pero los economistas aseguran que el consumo podrá sufrir una retracción en 2021 ante la decisión del Gobierno de suspender a partir de enero próximo los subsidios que distribuye entre pobres, desempleados e informales para ayudarlos a paliar los efectos económicos de la pandemia.



Tales subsidios, que beneficiaron a 60 millones de personas, ayudaron a la economía a revertir en los últimos meses la fuerte contracción económica que Brasil sufrió entre marzo y mayo, en los primeros meses de la pandemia y cuando rigieron las medidas de distanciamiento social impuestas por los Gobiernos regionales y municipales para frenar el avance de la covid.



Según el sondeo encomendado por la patronal de los industriales, el 42 % de los consultados dijo haber recibido subsidios del Gobierno durante la pandemia y un 11 % afirmó que solicitó la ayuda pero finalmente no la recibió.



Entre los que recibieron los subsidios, un 17 % manifestó que su renta aumentó o aumentó mucho durante el período, y la mayor parte (49 %) dijo que usó la ayuda para comprar alimentos, ropas y productos de higiene y de limpieza.



Otro 30 % aprovechó el subsidio para pagar sus cuentas de agua, energía o gas, un 18 % dijo haber pagado deudas y sólo un 2 % afirmó haber ahorrado los recursos.



Independiente de recibir o no el subsidio gubernamental, el 32 % de los entrevistados afirmó que consiguió guardar más dinero durante la pandemia que antes gracias a la reducción de sus gastos.



El 56 % apuntó que optó por elevar sus ahorros pensando en los riesgos y las incertidumbres generadas por la pandemia para los próximos meses y un 42 % señaló que no pudo gastar debido a que estaba recluida en casa o por las medidas de distanciamiento social.



Ante la incertidumbre generada por la pandemia, seis de cada diez brasileños afirmaron que pretenden ahorrar más recursos en 2021 que antes de la pandemia, de los que un 28 % no acostumbraba guardar dinero y pasará a hacerlo.



El 54 % aseguró que pretende ahorrar más para poder tener más recursos en caso de una emergencia.