Lucha por conseguir un empleo genera desesperación a jóvenes

Jhenery Ramírez

Santo Domingo, RD

Luz Peña Hernández es una joven de 25 años. Sus ojos marrones reflejan la de tristeza que siente por no tener un empleo. La mascarilla negra que lle­vaba puesta no tapa su desesperación y desilu­sión.

Ella habla pausado, pe­ro con un tono fuerte. Su dicción es impecable y no es para menos, ya que el 28 de junio del 2019 se graduó de licenciada en Educación Básica con es­pecialidad en Lengua Es­pañola y Ciencias Sociales.

Luz es una madre solte­ra de dos niños de 7 y 10 años y aunque es de Mon­tecristi y siempre ha vivido allá, después de perder su empleo a causa de la pan­demia del coronavirus, tu­vo que venir a Santo Do­mingo a casa de la esposa de un tío para ver si con­sigue un trabajo en la ca­pital y mantener a sus pe­queños, quienes ahora están a cargo de la mamá de la joven.

No tiene apoyo de los padres de sus hijos, pero prefiere no ponerle una pensión alimenticia por­que no quiere que cada vez que ellos tengan que dar el dinero, lo “saquen en cara” o lo hagan de mala gana. Ella cree que lo me­jor es tirar sola para ade­lante con sus dos crías. Luz desde hace siete meses vi­ve en Las Caobas en San­to Domingo Oeste y va a Montecristi algunos fines de semana a ver a sus hi­jos, mientras los días de se­mana se la pasa desespera­da llevando su curriculum a empresas con vacantes, sin haber conseguido nada. Ella tiene un novio que la ayuda a cubrir algunas necesidades de sus hijos y la esposa de su tío tam­bién colabora.

Se queja del sistema

Luz lamenta que a pesar de toda la lucha para gra­duarse de la universidad, no ha tenido un empleo fi­jo relacionado a su carre­ra. Ella pedía para el pa­saje y cuando finalizó los estudios solo trabajó en su área por un contrato de corto tiempo y luego tu­vo que emplearse en varias tiendas como cajeras.

Al menos esa experiencia le ha servido para tratar de conseguir un trabajo en la jornada de empleo que rea­lizó este viernes el Ministe­rio de Trabajo para puestos en un supermercado como encargados de supermerca­do, de electrodomésticos, de abarrotes y de manteni­miento.

También hay oportuni­dad para supervisores de perecederos, de caja y de seguridad, además de auxi­liares de perecederos, ven­dedores, chóferes, audito­res, conserjes y carniceros.

La esperanza de Luz es que la llamen y pueda tener con qué mantener a sus dos pequeños y ayudar a su ma­dre. Con la voz entrecorta­da, casi finalizando la con­versación con Listín Diario, Luz dijo “contrale, tanto tra­bajo que uno pasa”, reco­mendando a las personas que tienen un empleo que lo valoren y que no se que­jen de lo que tiene.

“Yo necesito un trabajo entrando a la hora que sea y saliendo a la hora que sea. Yo lo necesito”, opina Luz.

Ella confiesa que a veces llora y no sabe qué hacer, pero no pierde la fe en que pronto tendrá un trabajo, soñando con que sea como profesora.

En busca de la opotunidad

Juan Francisco Acosta Gon­zález estudió administra­ción de empresas y fue a la jornada de empleo del Mi­nisterio de Trabajo para ver si aplicaba como vendedor, supervisor de caja o encaga­do de bazar.

Está laborando en un co­legio como encargado de la librería, pero cree que ne­cesita expandir su conoci­mientos un poco más y lo poco que gana no le da pa­ra mantener a sus dos hijos.

“La pandemia ha traído muchas deudas”, comenta este joven de 36 años que vive en la entrada de Los Al­carrizos.

Sacó un tiempo de sus labores para ir a llenar una solicitud al Ministerio de Trabajo. Hildania Lebrón tiene 20 años y estudia psi­cología industrial en la uni­versidad. Cree que su situa­ción económica está difícil, por lo que necesita pronto tener un trabajo fijo. Ella ha trabajado en el área de pro­ducción de una zona franca de San Cristóbal.

SEPA MÁS

Postulantes en el Ministerio

Jornada

Trabajo recibirá solicitu­des de empleo y pasará los datos depurados su­permercados, sin costo para la compañía, según la encargada de Promo­ción de Empleo, Ana Ge­rardo.

Demandantes

Gerardo dijo que de septiembre de este año a la fecha, al Ministe­rio se han presentado 10,000 demandantes de trabajo.

Requisitos

Ser graduados o estu­diantes universitarios en las áreas a aplicar, ex­periencia mínima en el área, disponibilidad in­mediata y poder trabajar en horario rotativo.