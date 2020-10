La inseguridad alimentaria crea inquietud en familias del país

Patria Reyes Rodríguez

Santo Domingo, RD

La disponibilidad de ali­mentos y la accesibilidad a los precios de los productos de la canasta básica son te­mas que están generando preocupación en la pobla­ción que no deja de que­jarse en los pasillos de su­permercados y puestos de mercado.

Leonor Sánchez, madre soltera y jefa de hogar, sa­lió la tarde de ayer a rea­lizar las compras y expre­só su asombro al tomar un paquete de un poco más de una libra de carne molida y ver que estaba a RD$155, verificando que la libra cos­taba RD$140.

“Es que antes una libra de carne molida de primera no pasaba de RD$100 y ahora la encuentro a RD$140, de­cidí mejor no comprarla”, explicó a LISTÍN DIARIO.

Agregó que es preocu­pante que muchos produc­tos han subido de precio y otros ni siquiera se encuen­tran.

“Mira, no he encontrado lechuga repollada, ni ajíes morrones, los plátanos ver­des están a RD$44 la libra y los maduros a RD$45, la le­che líquida desde inició de la pandemia sobrepasa los RD$50. Los tomates Barce­ló están a diez pesos cada uno en el colmado de por mi casa, esto me preocupa porque así no va a rendir el dinero”, detalló Leonor, quien estaba en una de las cadenas de supermercados donde más compra la po­blación.

Madres

Igual que Leonor se expre­só Marisol Almonte, quien al responder a la pregunta de cómo están los precios de los productos dijo “to­do está caro”. Indicó que en su barrio los plátanos están a RD$28 y que en días an­teriores compró la libra de guandules a RD$140.

Almonte indicó que el cartón de huevos que com­praba a RD$100 está a RD$150 y los guineos ver­des que conseguía a cuatro y a tres por RD$10 ahora se venden a RD$5 la unidad. Recientemente, el represen­tante en el país del Progra­ma Mundial de Alimentos (PMA), Romain Sirois, ma­nifestó que, fruto de la cri­sis económica creada por el Covid-19 y sus efectos en la reducción de los ingresos familiares, la tasa de malnu­trición alimentaria severa en República Dominicana podría pasar de 1% antes de la pandemia a 7.4% en 2021.