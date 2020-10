Aristy Escuder dice denuncias de fallas en Punta Catalina es estrategia para "venderla a precio de vaca muerta"

Santo Domingo, RD

El exadminsitrador de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, Jaime Aristy Escuder, salió al frente de las acusaciones del Gobierno que lo señala como responsable de las fallas que presenta la planta y llamó al pueblo dominicano a defender esa inversión.

Aristy Escuder fue entrevistado esta mañana en el programa de televisión Despierta con CDN, del canal CDN 37.

Aristy Escuder sostuvo que eso de las fallas que dicen los ministros de la Presidencia, Lizandro Macarrulla y de Energía y Minas, Antonio Almonte, obedecen a una estrategia que tienen las actuales autoridades para "vender a precio de vaca muerta" esa generadora de electricidad para beneficiar a los compradores.

“Hay una estrategia de vender a precio de vaca muerta la central termoeléctrica Punta Catalina, ese es un dinero, esa es una inversión del pueblo dominicano que debe ser defendida”, manifestó.

Retó a sacar de funcionamiento a la generadora Punta Catalina si las fallas que señalan son tan graves como señalan ambos funcionarios, al tiempo que atribuyó las mimas al despido de dos técnicos capacitados, con más de 20 años de experiencia.

“Al despedir esas dos personas le han dejado de dar mantenimiento a equipos claves y eso aumenta la probabilidad de fallos y eso es responsabilidad de ellos, y eso es lo que están buscando, tratar de crear la sensación de que Punta Catalina tiene muchas fallas, pero es para deprimir el precio, para venderlo a precio de vaca muerta”, indicó al ser entrevistado en el programa Despierta con CDN.

Afirmó que esos funcionarios buscan beneficiar "a los compradores y eso llora ante la presencia de Dios, eso hay que evitarlo, el país tiene que defender Punta Catalina".

Aristy Escuder dijo que Punta Catalina es una mina de Oro. Señaló que al mes de julio se le había entregado al Estado dominicana en beneficios directos por 105 millones de dólares.

"Desde enero estaban en prueba las dos unidades y en mayo empezaron a operar a toda capacidad y se generó un nivel de beneficio de 105 millones de dólares que se le entregó al Estado, es decir, es una mina de oro Punta Catalina… va a representar casi la tercera parte de toda la generación eléctrica de todo el país”, dijo.

El exfuncionario dijo que ellos han sido trasparentes con la planta y criticó que las actuales autoridades no especificaran en el proyecto de presupuesto la oferta de venta que tiene de Punta Catalina.

“Y con relación a la venta, en la totalidad, óyeme, ese es el punto, cuánto es, entonces ellos sí que no están siendo transparentes, que lo digan. ¿Por qué no lo ponen de forma transparente en el presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos? ¿Cuál es el porcentaje que pretenden vender? ¿Cuál es el precio que pretende solicitarle a los posibles inversionistas de Punta Catalina? Es decir, ellos si no están siendo transparentes”, afirmó.