Uber propone crear fondos para dar prestaciones a sus contratistas

EFE

Nueva York

El consejero delegado de Uber, Dara Khosrowshahi, propuso este lunes que se obligue a las empresas de la llamada economía colaborativa, cuyos trabajadores habitualmente no operan como empleados sino como contratistas, a crear un fondo para pagar prestaciones como seguros médicos y vacaciones.



En un artículo de opinión publicado en The New York Times, el jefe de Uber defiende que es necesario que quienes trabajan para su empresa y otras parecidas tengan acceso a ese tipo de protecciones, pero se opone a que se les considere empleados.



Su propuesta llega después de que el estado de California, el mayor de EE.UU. y donde Uber tiene su sede, aprobase este año una ley que exige clasificar a los conductores como empleados y no como autónomos.



La compañía de Khosrowshahi y competidores como Lyft se han opuesto frontalmente a la norma, puesto que tener contratistas en vez de empleados les permite no tener que pagarles un salario fijo ni ofrecerles los beneficios que sí les corresponderían si fuesen trabajadores con contrato, como seguro médico y días de vacaciones o de enfermedad.



El pasado junio, las autoridades californianas acudieron a la Justicia para que obligue a Uber, Lyft y otros a cumplir con la legislación.



UBER RECHAZA CONVERTIR A CONDUCTORES EN EMPLEADOS



En su artículo de este lunes, Khosrowshahi asegura que está de acuerdo con el argumento de que los trabajadores necesitan disponer de prestaciones, pero defiende que convertirlos en empleados no es la solución, pues ello acabaría con una “flexibilidad” que los conductores valoran.



Según asegura, se debe buscar una “tercera vía”, con “nuevas leyes”, y hacer que las empresas de la economía colaborativa paguen para que sus trabajadores puedan tener seguros médicos o vacaciones.



Para ello, propone que se las obligue a establecer fondos de los que los trabajadores puedan sacar dinero para pagar por esos beneficios.



“Los contratistas en cualquier estado que apruebe esta ley podrían tomar dinero por cada hora trabajada. Todas las empresas de la economía colaborativa estarían obligadas a participar, para que los trabajadores acumulen beneficios incluso si cambian de una app a otra”, señala.



Aunque no explica el cálculo, Khosrowshahi asegura que Uber habría contribuido con 655 millones de dólares el pasado año si este mecanismo existiese en los 50 estados de EE.UU.



Como ejemplo práctico, apunta que un conductor en Colorado que trabajase una media de más de 35 horas semanales habría acumulado en 2019 unos 1,350 dólares en beneficios, lo que considera que sería suficiente para cubrir dos semanas de vacaciones o el pago promedio anual de un seguro médico con subsidios que ofrece una compañía que colabora con Uber.



Aunque las coberturas varían mucho de unos planes a otros, en general el coste de los seguros médicos que se contratan a través de empleadores, como los que tienen una mayoría de estadounidenses, es muy superior y no ha dejado de crecer en los últimos años.



Según datos oficiales de 2017, en Colorado el coste medio de un plan individual en el sector privado era de más de 6,000 dólares anuales y ascendía hasta casi 20,000 para una cobertura familiar.



Uber defiende que los trabajadores deberían tener la libertad de elegir en qué quieren gastar el dinero que acumulen para prestaciones, pues por ejemplo muchos ya disponen de seguro médico a través de otro empleo o de un familiar.



“En este momento de crisis, creo sinceramente que plataformas como Uber pueden impulsar la recuperación económica dando rápidamente a la gente trabajo flexible para volver a ponerse en pie. Pero esta oportunidad se perderá si ignoramos la lección obvia de la pandemia y no aseguramos que los contratistas independientes tienen una red de seguridad fuerte”, señala Khosrowshahi.