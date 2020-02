La modalidad dual permite a los menores de edad estudiar y trabajar

Jhenery Ramírez

En el nivel educativo técnico, la modalidad dual está brindando la oportunidad a menores de edad para que se preparen profesionalmente y a la vez trabajen en las empresas dedicadas al sector en el que se están formando.

El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) se encarga de impartir la teoría, mientras el sector empresarial ofrece sus vacantes a estos adolescentes con beneficios como un salario mínimo y la ventaja de quedarse formalmente en la organización cuando finalice su curso técnico.

El director del Infotep, Rafael Ovalles, explica que a pesar de que uno de los requisitos para que un joven ingrese al Infotep es tener 16 años en adelante, algunos adolescentes de 13 y 14 años son aceptados porque pueden estar viviendo en un lugar donde sean tentados a caer en actos delictivos y en un entorno violento.

“Si un niño de esa edad tiene la capacidad de hacer otras cosas porque no ponerlos mejor a estudiar y así no delinquen. Es como si fuera pagarle para que estudien y así el joven no deserta de la carrera”, expresa Ovalles.

De acuerdo con el titular del Infotep, al ser consultado por Listín Diario, a diferencia de las universidades, este instituto capacita a los jóvenes para el trabajo agregando que las altas casas de estudio tienen una oferta abierta que en ocasiones no responde a lo que está requiriendo el sector productivo nacional, razón por la que los universitarios estudian al azar sin saber cuál será su destino y si conseguirán un empleo.

Prepararse para el futuro

No es fortuito el hecho de que cerca del 85% de los egresados del Infotep ya estén laborando en el área de las carreras técnicas en las que se formaron. Es una estrategia de la institución que se ha alcanzado a través de estudios prospectivos mediante los cuales se aplican encuestas a los empresarios para conocer las áreas en las que están requiriendo personas y así Infotep ofrecer formación en esas carreras, lo que significa que los estudiantes encontrarán un nicho que esperaba por ellos. Ya hay 16 propuestas formativas nuevas a raíz de esas carencias.

Actualmente 1,008 jóvenes están haciendo la modalidad dual en el Infotep, que tiene una duración de dos años, y están colocados en 300 empresas que los apoyan.

“La idea es que el joven salga con una habilidad de nivel técnico profesional que no tenga que empezar a estudiar y al año no tengan dinero y busquen un trabajo dejando de lado su preparación”, indica Ovalles.

De la nada al todo

Cinco jóvenes con los que se reunió el equipo del Listín Diario hablaron sobre sus experiencias, alegrías y sueños tras haberse inscrito en la modalidad dual del Infotep.

Stalyn Ventura Angustia se prepara en el área de refrigeración. Considera que esta formación es muy buena porque en la empresa no lo tratan como un “simple aprendiz”, sino como un colaborador normal y valora el programa porque los jóvenes en vez de estar en la calle, están preparándose para el futuro.

José Miguel Pérez estudia en el dual de Mecánica Automotriz y resalta que él y sus compañeros se están formando tanto en la empresa como en el instituto. “En la universidad empiezas a ejercer tu carrera cuando terminas la carrera si es que acaso consigues el trabajo. Aquí no pasa eso”, manifiesta.

Yafreisi Castillo estudia mecánica industrial y gracias a la empresa en la que realiza sus prácticas ya sabe hacer piezas para máquinas, además se siente feliz porque antes no aportaba dinero en su casa y ya puede pagar el teléfono, el internet, el telecable y cubrir sus gastos personales.

Las carreras obsoletas

La globalización está transformando la vida diaria de las personas y las empresas están requiriendo nuevas áreas en las que la gente esté preparada. Algunas de los cursos del futuro que se están impartiendo en Infotep después de conocer las necesidades laborales están relacionadas con la tecnología, ciberseguridad, hotelería y turismo y producción de cine.

Algunos programas del Infotep fueron eliminados o sustituidos por otros según las necesidades del sector empresarial. Taquigrafía, administración de redes Windows NT y mantenimiento preventivo fueron eliminados por obsolescencia.

Manejador de Mapa de Bits fue sustituido por Photoshop, Dibujante Mecánico fue eliminado y sustituido por Dibujo Asistido por Computadoras, FreeHand fue eliminado y sustituido por Ilustrador, Lotus 123 fue sustituido por Microsoft Excel y WordPerfect por Microsoft Word.

Sepa más

Oferta actual

Al cierre de diciembre 2019, la oferta completa de Infotep alcanzó 1,053 programas, dentro de los cuales hay 140 carreras de técnicos, 19 de maestros técnicos y 184 diplomados.

Respuestas

Este año Infotep tiene 47 nuevos programas que responden a estudios de demandas de necesidades de formación y solicitudes de clientes.