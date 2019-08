Decomisan en Nicaragua 4,500 mochilas falsas marca Totto

EFE

Managua

Las autoridades de Nicaragua decomisaron 4,500 mochilas falsas de la marca colombiana Totto en el populoso Mercado Oriental, en Managua, informaron este viernes representantes de esa compañía en el país.



Las mochilas fueron decomisadas en un centro de distribución en ese popular mercado, considerado el de mayor extensión de Centroamérica, tras seis meses de trabajo de inteligencia en conjunto con la Policía Nacional, según el consorcio legal Dentons Muñoz, representante legal de Totto en Nicaragua.



"Hemos detectado la falsificación (de mochilas) en todo el país, sin embargo la concentración de la distribución es en Managua y básicamente en el Mercado Oriental. De allí se abastecen los distribuidores para el resto del país", dijo el asesor legal Edgard Torres, del consorcio Dentons Muñoz, al diario La Prensa.



Además de las mochilas, que son las más falsificadas, esa marcha ha detectado billeteras, canguros, bolsos de viaje y otros estilos de mochilas porta computador falsificados, aunque en menor proporción, indicó.



El asesor legal hizo un llamado a los consumidores para que no se dejen engañar con productos que se ofrecen como originales a muy bajos costos, pues suelen ser falsificados y de mala calidad.



Las mochilas fueron decomisadas por infringir la Ley de Propiedad Intelectual.



El consorcio legal anunció que emprenderán acciones legales contra los dueños del lote decomisado, y eventualmente contra otros negocios que estén comercializando la marca violentando los derechos de propiedad intelectual.



El Estado, que no percibe el 15 % del impuesto al valor agregado (IVA) por productos falsificados, no ha anunciado si ejercerá algún tipo de acción legal.



El Código Penal establece penas desde 300 a 500 días de multa, prisión de uno a tres años, además de inhabilitación del comercio, en casos de delitos contra la propiedad intelectual.



Adicionalmente, los infractores deben compensar económicamente los daños y perjuicios ocasionados al prestigio y reconocimiento de la marca.



La investigación de ese caso continúa y por el momento hay una persona detenida