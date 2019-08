Diseñadores quieren aportar recursos al PIB

Jhenery Ramírez

jhenery.ramirez@listindiario.com

Santo Domingo, RD

La economía naranja es una nueva tendencia. Ante esta realidad los diseñadores dominicanos de distintas áreas ven como una oportunidad que su creatividad sea una oportunidad para el desarrollo económico de República Dominicana.

Este ha sido el motivo para que el diseñador Jorge Brown diseñara la plataforma Design Week RD con el objetivo de mostrar el lado innovador de los productos y servicios que nacen en el país caribeño. Brown, al ser entrevistado por Listín Diario, siente que las autoridades tienen que tomar más en cuenta la labor de los diseñadores y creativos, citando la importancia que suponen para técnicas, como la artesanía, que quieren proyectarse como “Marca País”, pero no aportan un elemento innovador y que genere valor. Para Brown, los artesanos no van a progresar si los diseñadores y creativos no se unen para enseñarlos a generar nuevas figuras que puedan ser vendidas a los turistas y que realmente representen “lo que somos como dominicanos. Según él, esto podría desarrollar más el turismo y generar más ingresos al producto interno bruto (PIB).

“Aquí hay programas que incentivan la artesanía, pero no estamos conscientes de que hace falta mejorar el diseño. Los artesanos ya no quieren ser artesanos porque no le compran sus productos, pero ¿por qué no le compran sus productos?

Porque no están ofreciendo nada nuevo”, considera el joven diseñador que encabeza un movimiento que desde el 23 al 29 de septiembre del año en curso mostrará las bondades de la arquitectura dominicana en zonas como la Ciudad Colonial.