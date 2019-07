Faltan iniciativas de Haití y RD para desarrollar frontera

Jhenery Ramírez

jhenery.ramirez@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Entre las autoridades dominicanas y haitianas no existe un diálogo permanente relativo a iniciativas binacionales que permitan el desarrollo de la frontera dominico-haitiana, así lo consideró el ex ministro de Educación de Haití, Nesmy Manigat.

Para el exconsejo económico del primer ministro Laurent Lamothe, cada país puede desarrollar políticas públicas nacionales, pero para impulsar las inversiones económicas, políticas y sociales en la frontera, hay que fomentar políticas que favorezcan a ambos países.

Manigat hizo referencia al tema al participar en el encuentro “Listín en la Globalización” que coordina el economista Juan Guiliani Cury, y en el que también participó el economista internacional haitiano, Kesner Pharel.

“Hay interés de tener un ordenamiento territorial.

Yo soy de los que cree que ambos países hacen inversiones importantes en la frontera, por diversas razones. Ahora bien, lo que pasa es que del lado de República Dominicana hay zonas de bajos recursos y del lado de Haití es el área menos poblada. Las oportunidades están concentradas en los extremos, que son Santo Domingo y Puerto Príncipe”, expresó.

Manigat enfatizó que siempre hay que ver los intereses de ambos países, siendo Haití el segundo socio comercial de República Dominicana con un intercambio comercial que oscila entre US$800 millones y US$1,000 millones, haya o no estabilidad política en Haití.

Al ser cuestionado sobre si es verdad que no puede haber un consenso binacional porque las autoridades haitianas no son “abiertas al diálogo”, Manigat aclaró que la inestabilidad política no ayuda porque en República Dominicana se elige un Gobierno que durará cuatro años, pero en Haití, en menos de cinco años, se han tenido tres primer ministros diferentes y cada uno quiere renegociar de forma distinta.

Alianza público-privada

El aeropuerto más utilizado por los haitianos que viven en Cabo Haitiano, al norte de Haití, es el Aeropuerto Internacional del Cibao, de Santiago en República Dominicana, porque es menos costoso aterrizar en Santiago y continuar por carretera.

Los estudiantes que viven en Cabo Haitiano también prefieren estudiar en las universidades dominicanas ubicadas en Santiago.

“La gente siempre hace cálculos inteligentes, donde haya una oferta de servicios menos costosos. Ya hay una realidad que va más allá de lo que los políticos dictan, y los ciudadanos deciden cómo van usar los espacios donde hay más beneficios para ellos”, es la opinión de Manigat al respecto, quien recomendó a los empresarios de ambas naciones a invertir no sólo en su país.

Manigat cree que no es necesario que empresas dominicanas que fabrican productos que son exportados a Haití contraten mano de obra haitiana para fabricarlos.

Para él, lo ideal es que esa inversión se realice en el lado oeste de la isla.

“No hay impedimentos legales para que empresarios haitianos y dominicanos inviertan en el otro país vecino (…) Los bienes que se consumen en Haití no veo porque no se hacen allá mismo. Debe haber asociaciones público- privadas”, afirma.

Para negocios

El 36.9% de la población haitiana se concentra en Puerto Príncipe. Aquí podrían invertir las empresas dominicanas.

Banca

El 81% de los dépositos en el sistema bancario haitiano se realiza en la capital de Haití.

Depreciación

Un dólar americano es cambiado a 94 gourde, que es la moneda haitiana. Esto muestra una disminución de su valor.