La falta de empleos empuja a jóvenes de El Seibo a emigrar

Desayuno. Voces del Este La producción agrícola y ganadera, y el potencial turístico con que cuenta El Seibo contrastan con la radiografía de precariedades que presentaron sus munícipes durante el Desayuno Voces del Este.

La falta de oportunidades para los jóvenes fue identificada como uno de sus principales problemas, en voz del sacerdote de la parroquia Santa Cruz, Pedro Antonio Villa Severino, quien señaló que esa situación los impulsa a emigrar en busca de trabajo.

Otra debilidad que expuso es la falta de centros técnicos y universitarios. Expresó que no hay una universidad, por lo que para hacer carrera los estudiantes tienen que trasladarse a provincias cercanas, en detrimento de la economía de sus familias.

“La juventud es buena, humilde, con aspiraciones y le gusta trabajar, pero no las pueden desarrollar porque no hay fuentes de trabajo”, expuso el sacerdote.

Percibe que estas precariedades pueden generar problemas de delincuencia e inseguridad ciudadana.

Laboriosidad

La doctora Kenia Mejía de Bisonó, viceministra de Salud Pública para asuntos sociales, afirmó que El Seibo es una provincia rica, con hombres y mujeres dispuestos a trabajar, pero coincidió con el sacerdote en que los muchachos tienen que emigrar porque cuando se preparan académicamente no encuentran empleos en su provincia. Señaló que el centro de capacitación inaugurado por el despacho de la Primera Dama, en la gestión de la actual vicepresidenta, Margarita Cedeño de Fernández, con el apoyo del Gobierno de Taiwán, ha dado sus frutos, porque los jóvenes hacen cursos de turismo, inglés de inmersión y otros que imparte el Instituto de Formación Técnica Profesional (Infotep). Pero a la vez indicó que el único politécnico, no está tan desarrollado. Mientras, el abogado Julio Ulises de Beras deploró que la escuela de música, no esté funcionando.

Pese a que El Seibo está considerada como la cuarta provincia más pobre del país, sus líderes religiosos y productivos consideran que tiene suficientes condiciones para despegar, pero que se requiere sacarle provecho a su potencial. El exdirector de Inespre, Ricardo Jacobo, destacó que la provincia está en áreas naturales, por lo que planteó desarrollar la industria de los tour operadores para mostrar los impresionantes saltos de aguas y cuevas que atraerán a turistas.

Ganaderos

De Beras, presidente de la Federación de Ganaderos de la Región Este, dijo que El Seibo es fuerte en la producción de caña de azúcar, cacao y la ganadería. Dijo que en la región, solo el Central Romana tiene 52,000 cabezas de ganado, y que la mayoría está en El Seibo, al igual que concentra la mayor producción de cacao y de caña de azúcar del Este.

Precisó que los más jóvenes no están entusiasmados con el trabajo en el campo, por lo que percibe que no tienen relevo.

Indicó que esos trabajos son realizados por haitianos, porque los dominicanos no quieren hacerlos.

SEPA MÁS

Necesidades prioritarias

Obras

El sistema de alcantarillado pluvial, el traslado de la cárcel pública de la ciudad, la puesta en funcionamiento del hotel Santa Cruz y la Plaza de la Cultura, y la rehabilitación de caminos vecinales.

Salud.

Esperan la puesta en funcionamiento del hospital doctor Teófilo Hérnandez, que tiene varios años en reparación.

Plaza de toro

El Gobierno autorizó, vía el Ministerio de Agricultura, habilitar un área especial para la construcción de esa obra, donde se escenificarán las corridas de toros.