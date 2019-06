El taller móvil cambia la vida de los jóvenes

Karen Vásquez Fernández

karen.vasquez@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Desde que Miguel Omar se enteró de que al sector Los Alcarrizos llegarían los talleres móviles del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep, se propuso la meta de realizar su gran y anhelado sueño de ayudar a su familia a través del curso de electrónica. Y no era para menos, ya que con 23 años, estudiante de Informática, se encontraba desempleado y como todo emprendedor deseaba “echar adelante”, construir su futuro y, por supuesto, lograr emplearse en un área de su interés.

“Este curso brinda la opción de capacitarnos para obtener más oportunidades en el mercado laboral, también me enteré que lo estaban impartiendo aquí mismo en el sector, ya no tengo que trasladarme a la principal, y me ahorro tiempo y dinero aquí”, precisa el joven.

Con ánimo y esmero este “veinteañero” se ha abierto paso en este curso y ha podido aprender mucho acerca de cómo reparar radios y televisores a partir de las enseñanzas de su facilitador César Díaz.

A los 18 años hizo su primer curso en el Infotep de ensamblaje de computadoras, y de redes y cableaje estructurado; estos cursos le permitieron incursionar en el mundo laboral dentro de un supermercado como cajero y a partir de ahí continuó realizando cursos, hasta que logró emplearse en el sector bancario.

Con esta rama de la física aplicada, Miguel Omar Méndez García, cuenta que ya puede solucionar problemas propios de los electrodomésticos y ayudar a reparar algunos que se encuentran en mal estado, en su hogar, e inclusive si le piden su ayuda dentro de su comunidad.

Dentro de este curso hay unos 22 alumnos en el área de la electrónica, capacitándose y formándose, tal es el caso de Jean Carlos Cruz López de 29 años de edad y de Yeri Aybar de 39 años, ambos se abrieron paso para capacitarse y en la actualidad admiten que ha sido la mejor decisión que han tomado.

“Antes de entrar a este curso hice uno de celulares en la principal de Infotep, pero se me hacía difícil porque aquí es difícil, los tapones, para ir al curso, y cuando yo supe que abrirían este curso “móvil” aquí, me sentí muy feliz”, manifiesta Aybar.

Jean Carlos labora en el ayuntamiento de Los Alcarrizos y comenta que haber tenido esta oportunidad de saber cómo funcionan los electrodomésticos, se ha motivado más y reconoce que con la guía tanto de sus compañeros como del maestro ha adquirido mayor conocimiento.

En Los Alcarrizos, los talleres de gastronomía y electrónica están ubicados en la calle Central, el de confección en la Estación de Bomberos La Unión, en las proximidades de Zona Franca Los Alcarrizos, y el de panadería y repostería, en la calle Duarte.

Unos 21 talleres móviles están dispuestos en zonas fronterizas, en el sector Los Alcarrizos y en Pantoja.

INFOTEP

Logros de la institución

Meta Este 2019 se tiene como meta operativa impartir 3,741,827 horas de instrucción.

Formación Durante los primeros cuatro meses de 2019, fueron ¡mpartidas 11,326 acciones formativas.

Capacitación El Infotep tiene como meta impactar a 740,883 participantes.

Electrónica En esta área hay 22 estudiantes.