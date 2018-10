Industria autos goza de transición en el T-MEC

Cándida Acosta

candida.acosta@listindiario.com

Santo Domingo

La renegociación del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México (Nafta) y bautizado hoy como T-MEC impacta a tres sectores, centrados fundamentalmente en las industrias automotriz y farmacéutica.

Los cambios están orientados a las reglas de origen para automóviles, para que un producto que antes tenía un componente de 62.5% del valor, ahora más partes, un 75% se hagan en la región; y al escalamiento de salarios en el renglón de autopartes.

Al respecto, el subsecretario de Comercio Exterior de México, Juan Carlos Baker, explicó que en el TC-MEC también se acordó realizar una revisión del convenio cada seis años.

Sostuvo que no hay requerimiento de pago de US$16 por hora, sino que el 40% de un automóvil tiene que ser fabricado en una zona cuyo salario promedie ese valor, y no es necesario, porque existe un 60% que se puede hacer en la zona que se desee, además de que las actividades de alto valor son las que pagan ese salario. Aseguró entre otros puntos que, México no aceptó cuotas de Estados Unidos, “simplemente compramos un seguro”. Dijo que alrededor del 70% de las exportaciones mexicanas ya están en capacidad de cumplir las reglas más estrictas en un período de transición, con cuatro incrementos para que las empresas puedan cumplir con las reglas. En el T-MEC, dijo, su país buscó mantener la zona de libre comercio, introducir un capítulo para las Pymes y, modernizar el convenio de cara al siglo 21, con nuevas disciplinas como el internet y comercio electrónico. El T-MEC afirmó, es un acuerdo innovador. Tiene 34 capítulos y se espera que sea firmado entre el 29 y 30 de noviembre de este año y entrará en vigor luego de ser ratificado por los tres países. El cuarto objetivo que se buscó fue que la negociación, que conllevó siete rondas desde el 16 de agosto de 2017, garantizara certidumbre, claridad de las reglas de juego, afirmó Baker durante un seminario para periodistas especializados en Economía de la región de América Latina y el Caribe, auspiciado por la Organización Mundial del Comercio (OMC), en el hotel Crowne Plaza, de México, D.F.

(+)

ASEGURA QUE SOLO SE HABLÓ DE COMERCIO

Negociaciones TLC: México centró su negociación sobre temas comerciales, afirmó el subsecretario de Economía, Juan A. Baker, quien rechazó que en algún momento se hablara de temas migratorios o cualquier otro, como parte de las negociaciones que se llevaron a cabo con Estados Unidos para cerrar el T-MEC.