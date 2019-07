Un ‘huracán’ de protección

Redacción L2

Santo Domingo, RD

La temporada ciclónica preocupa a más de uno cuando se vive en una zona vulnerable a los daños que ésta pueda ocasionar. ¿Pero qué hacen las personas para proteger su casa antes, durante y después de un huracán? Realmente la respuesta no es muy halagadora si se toma en cuenta que por naturaleza “el dominicano pone candado después que le roban”.

En este caso, no importa cuándo ponga el candado, lo que cuenta es que lo haga para proteger su casa u oficina. Un aspecto que, según la decoradora de interiores Nioves Pujols, se tiende a pasar por el alto es el cuidado de los techos y paredes, pese a ser los más expuestos.

Al respecto explica que se hace necesario prestar la debida atención a esta realidad, dado que no se puede tener una decoración bonita y atractiva si estas partes de la casa no están debidamente adecuadas. “Tendemos a dejarnos llevar solo por lo que se ve, y eso no es lo correcto. Hay que ver en qué tan buen estado están nuestros techos, nuestras paredes para que no nos echen a perder el trabajo de decoración, y lo más importante, para que no nos pongan en peligro, sobre todo en la temporada ciclónica que trae consigo lluvias, vientos, y a veces, hasta huracanes”.

Recomendación

Pujols hace énfasis en que es de suma importancia saber escoger los materiales para corregir las imperfecciones que tienen techos y paredes. “La elección de un producto que tenga membrana elastomérica de uretano, que selle perfectamente, que sea resistente al agua que se estanca, sobre todo en esta temporada ciclónica, así como que sea capaz de eliminar grietas, que sea resistente al hongo, y que tenga la adhesión necesaria para lograr lo que buscamos, y nuestra casa esté protegida, y por supuesto, bonita”, sostiene.