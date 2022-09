Actores locales le dan vida a la gestión del Santuario Marino Arrecifes del Sureste

Punta Cana, La Altagracia

El Santuario Marino Arrecifes del Sureste (Samar) presentó sus esfuerzos y alcances obtenidos en su trabajo de gestión y conservación de especies y hábitats.

En colaboración con Fundación Grupo Puntacana y la Cooperación Alemana para el Desarrollo, GIZ, se convocó al primer simposio del Samar en el que se expuso la importancia que tiene está área debido al alta biodiversidad que posee y su impacto en el contexto social y económico de la zona.



Este Santuario está clasificado por Ley como área protegida en la categoría Área de Manejo de Hábitat/Especies y se encuentra bajo el co-manejo de una alianza público-privada establecida en 2018 entre el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana, organizaciones no gubernamentales y empresas turísticas.



Para proteger el Santuario y conservar sus especies, se creó el Consejo de Cogestión del Santuario Marino Arrecifes del Sureste, del que participan el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y 13 organizaciones locales.



La importancia del manejo local por parte de las comunidades no solo garantiza una mejor gestión de los recursos, sino que además fomenta la sensibilización sobre la importancia que tienen los servicios ecosistémicos para la vida de las comunidades en general.



La directora del Programa Biodiversidad y Negocios en Centroamérica y República Dominicana, Svenja Paulino, afirma: “Esta cooperación muestra cómo múltiples actores implementan un proceso de conservación de la biodiversidad que beneficia no solo a los ecosistemas sino también a las comunidades que dependen de ellos”.



El vicepresidente de Fundación Grupo Puntacana, Jake Kheel, expresó que “la zona costero-marino es un recurso fundamental para nuestro negocio. Hacemos una inversión importante de esfuerzo, tiempo y recursos económicos en la protección y buen manejo del Santuario con la intención de motivar otros actores en la zona contribuyen, también. Al final, el futuro del turismo dominicano depende directamente de la salud de los ecosistemas costeros”.



Como parte de las exposiciones se dieron a conocer los objetivos y alcances del proyecto PRO-SAMAR, una alianza financiada a través del programa develoPPP que la GIZ implementa por encargo del Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ).



Entre las principales actividades que se llevarán a cabo dentro del marco de este proyecto es el desarrollo del Plan de Manejo para el Santuario que permitirá dar guía sobre le gestión del área protegida.

Además, la Fundación Grupo Puntacana por medio del Centro de Investigación Marino (CIM), las zonas del Sur y el Central del co-manejo presentaron las diferentes iniciativas de monitoreo y conservación de la biodiversidad marina que ya se desarrollan en la zona.