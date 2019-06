La exitosa certificación ambiental Sostenibilidad 3Rs

Yaniris López

yaniris.lopez@listindiario.com

Santo Domingo

Desde Sostenibilidad 3Rs, Ginny Heinsen crea y promueve la certificación del mismo nombre, una especie de distintivo para empresas e instituciones públicas y privadas dominicanas que avala su compromiso con la buena gestión ambiental.

¿Por qué la otorga? Porque cuando inició el programa de las 3Rs hace ya unos 15 años, muchas empresas que empezaron a ser reconocidas y a ganar premios por los resultados obtenidos le solicitaron algún logo o documento que certificara lo que hacían.



Aprovechando una maestría en 3Rs que realizaría en Japón, Ginny partió al país nipón con una propuesta de norma bajo el brazo.

“La redactamos en la oficina, parecida a la norma ISO 14000, pero con ciertas particularidades nuestras. En Japón se lo entregamos al señor Hiroshi Kogachi, que es el senior de gestión ambiental y residuos de Okinawa. Allí la enriquecieron con la norma japonesa, que es la EcoAction 21, y me entregan un documento con una carta diciendo que recomiendan su implementación en República Dominicana, que ellos la apoyan”.

Al regresar, sigue Heinsen, “arrancamos a socializar nuestra Certificación con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con el Instituto de Calidad (Indocal) y con el Organismo Dominicano de Acreditación (ODAC) con la finalidad de gestionar el reconocimiento de estas instituciones”.



El cambio en las empresas ha sido más que exitoso, dice Heinsen durante su participación en el Encuentro Verde de Listín Diario.



“Estamos llamados a vivir en armonía, pero a veces no sabemos cómo. La certificación en el sistema de gestión es como una ruta clara y transparente de qué tienes que hacer y cómo. Somos una unidad, y vivimos una ilusión de que tú estás separado de mí, de que tu impacto no tiene que ver conmigo. El hecho de trabajar en armonía y reducir tu impacto ambiental te ayuda a entender que estás trabajando no solo para ti, y te trae más ese sentido de unión”.



¿CÓMO SE OBTIENE?



El compromiso de la certificación incluye que haya un apersona encargada, un comité de sostenibilidad, un estudio de cómo impacta esa oficina el medio ambiente y una política ambiental conocida.



El proceso incluye tres menciones, explica Ginny. Para obtener la mención bronce la institución debe separar los residuos peligrosos y tener evidencia de que se están entregando a un gestor autorizado.

“Debes tener un programa de salud y seguridad laboral porque en muchas empresas tienen extintores pero a veces están pasados, no saben usarlos o no han hecho simulacros; y entonces no pasan esa prueba”.

La plata implica tener un programa de energía y combustibles fósiles.



“No se trata simplemente de cambiar los bombillos. Tienes que llevar esas estadísticas, esos registros en una carpeta física porque eso te va a dar la seguridad de invertir. Porque todo el que lleva récords y registros se da cuenta de que la inversión se paga sola y de que quedan ahorros, entonces se hacen inversiones estratégicas en el tema de energía”.



Contempla además un programa de gestión social más allá de actividades como ir a las escuelas o limpiar playas, sino un programa con objetivos, cronogramas, con metas claras que permita hacer un análisis al final del año y planificar para el año que viene.



La mención oro conlleva iniciar un programa de manejo de agua y un programa de calidad de aire.



“Algunas empresas me dicen que no son una industria, pero tienen una planta, y la planta emite partículas a la atmósfera. Y la norma del Ministerio de Medio Ambiente especifica que tienes que hacer un análisis de cómo estás liberando el aire y el agua. Tiene que estar en el registro físico que hiciste esas pruebas”.



En el 2017 fueron certificadas las cuatro primeras empresas y en 2018 diez instituciones públicas y privadas adicionales.



“Hasta ese momento, las grandes corporaciones de este país para ver los ahorros y en qué gastan veían el presupuesto de lo que compraban, pero no veían qué salía. Cuando tú te pones en ese foco, y empiezas a cuestionar a tus proveedores, a decirles yo no quiero eso porque tiene demasiado empaque, de una vez los proveedores se ponen en eso y se logran los objetivos más rápido. Pero mientras no tienes un plan y una estrategia, no puedes lograr tus objetivos porque se los dejas a la marea”.