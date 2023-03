Meta eliminará la música italiana de sus redes como Facebook e Instagram

EFE

Roma, Italia

El gigante tecnológico Meta eliminará las canciones italianas del catálogo disponible en sus redes sociales, como Facebook o Instagram, después de no lograr renovar hoy un acuerdo con la Sociedad Italiana de Autores y Editores (SIAE).



El organismo, que protege los derechos de autor de más de 100.000 artistas y productores italianos, anunció en un comunicado el fracaso de la renovación del acuerdo por el que, hasta la fecha, las redes de Meta ofrecían temas italianos en sus catálogos.



Y ha tachado la decisión de "unilateral e incomprensible".



El acuerdo entre Meta y la SIAE permitía, por ejemplo, acompañar un vídeo publicado en un "Reel" o una "Story" de Instagram con una canción italiana.



La SIAE explicó que el coloso de las plataformas pedía "aceptar una propuesta unilateral prescindiendo de cualquier valoración transparente y compartida del efectivo valor del repertorio".



"Esa posición, unida a la negativa por parte de Meta de compartir informaciones relevantes para un acuerdo equitativo, va en contra evidentemente de los principios de la 'Directiva Copyright' por la que los autores y editores de toda Europa lucharon", reza la nota.



La SIAE "no aceptará imposiciones por parte de un sujeto que explota su posición de fuerza para obtener beneficios a costa de la industria creativa italiana".



No obstante, indicó su "plena disponibilidad" a renovar el acuerdo pero con "condiciones transparentes" que permitan "el uso correcto de los contenidos" artísticos italianos.



Muestra de esta buena fe, alegan los autores y editores italianos, es que el acuerdo previo expiró el 1 de enero de 2023 y, aún así, Meta siguió teniendo los temas italianos a disposición.



Desde la compañía de Mark Zuckerberg se anunció que desde hoy "dará inicio la retirada de las canciones del repertorio SIAE de la librería musical" de esas populares redes sociales pero avanzó que seguirán negociando la renovación del acuerdo.



"Creemos que permitir a las personas compartir y conectarse en nuestras plataformas usando la música que aman es un valor para toda la industria musical. Tenemos licencias con más de 150 países y nos esforzaremos en alcanzar un acuerdo con la SIAE que satisfaga a todas las martes", refirió un portavoz en "La Repubblica".



Una de las primeras reacciones a esta ruptura fue del veterano productor discográfico italiano Giulio Repetti "Mogol", quien denunció que "estas plataformas digitales ganan miles de millones mientras se resisten a pagar a los autores".