El padre de los teléfonos celulares ve el lado oscuro, pero también la esperanza en las nuevas tecnologías

AP

España

Con el voluminoso teléfono celular de ladrillo que se le atribuye haber inventado hace 50 años, Martin Cooper piensa en el futuro.

Poco sabía él cuando hizo la primera llamada en una calle de la ciudad de Nueva York desde un prototipo gris grueso que nuestro mundo, y nuestra información, vendrían a ser encapsulados en una cubierta de vidrio elegante donde buscamos, nos conectamos, nos gusta y compramos.

Es optimista de que los futuros avances en tecnología móvil puedan transformar vidas humanas, pero también está preocupado por los riesgos que los teléfonos inteligentes representan para la privacidad y los jóvenes.

“Mi opinión más negativa es que ya no tenemos privacidad porque todo sobre nosotros ahora está grabado en algún lugar y accesible para alguien que tiene un deseo lo suficientemente intenso como para obtenerlo”, dijo el hombre de 94 años a The Associated Press en el MWC, o Mobile World Congress , la feria de telefonía móvil más grande del mundo donde estaba recibiendo un premio de por vida esta semana en Barcelona.

Además de preocuparse por la erosión de la privacidad, Cooper también reconoció los efectos secundarios negativos que vienen con los teléfonos inteligentes y las redes sociales, como la adicción a Internet y facilitar que los niños accedan a contenido dañino.

Pero Cooper, describiéndose a sí mismo como un soñador y optimista, dijo que tiene la esperanza de que los avances en la tecnología de telefonía celular tengan el potencial de revolucionar áreas como la educación y la atención médica.

Cooper hizo la primera llamada pública desde un teléfono portátil de mano en una calle de Manhattan el 3 de abril de 1973, utilizando un dispositivo prototipo que su equipo en Motorola había comenzado a diseñar solo cinco meses antes.

Cooper usó el teléfono Dyna-TAC para llamar a su rival en Bell Labs, propiedad de AT&T. Fue, literalmente, el primer teléfono de ladrillo del mundo, pesando 2.5 libras y midiendo 11 pulgadas. Cooper pasó la mayor parte de la próxima década trabajando para llevar una versión comercial del dispositivo al mercado.

La llamada ayudó a poner en marcha la revolución de los teléfonos celulares, pero mirando hacia atrás en ese momento 50 años después, "no teníamos forma de saber que este era el momento histórico", dijo Cooper.

“Lo único que me preocupaba: '¿Funcionará esto?' Y así fue”, dijo el lunes.

Mientras realizaba una prueba para la industria de las comunicaciones inalámbricas, esperaba que la tecnología de los teléfonos celulares recién comenzara.

Cooper dijo que "no está loco" por la forma de los teléfonos inteligentes modernos, bloques de plástico, metal y vidrio. Él cree que los teléfonos evolucionarán para que estén "distribuidos en su cuerpo", tal vez como sensores "que miden su salud en todo momento".

Las baterías podrían incluso ser reemplazadas por energía humana.

“El cuerpo humano es la estación de carga, ¿verdad? Ingieres comida, creas energía. ¿Por qué no tener este receptor para su oído incrustado debajo de su piel, alimentado por su cuerpo? imaginó.

Cooper también reconoció que los avances tienen un lado oscuro: el riesgo para la privacidad y los niños.

Los reguladores en Europa, donde existen reglas estrictas de privacidad de datos , y en otros lugares están preocupados por las aplicaciones y los anuncios digitales que rastrean la actividad del usuario, lo que permite a las empresas de tecnología y publicidad digital crear perfiles completos de usuarios.

“Se va a resolver, pero no fácilmente”, dijo Cooper. “Ahora hay personas que pueden justificar medir dónde estás, dónde estás haciendo tus llamadas telefónicas, a quién llamas, a qué accedes en Internet”.

El uso de teléfonos inteligentes por parte de los niños es otra área que necesita límites, dijo Cooper. Una idea es tener "varios sitios web seleccionados para diferentes audiencias".

Los niños de cinco años deberían poder usar Internet para ayudarlos a aprender, pero “no queremos que tengan acceso a la pornografía ya cosas que no entienden”, dijo.

La inspiración para la idea del teléfono celular de Cooper no fueron los comunicadores personales de Star Trek, sino el reloj de pulsera con radio del detective de tiras cómicas Dick Tracy. En cuanto a su propio uso del teléfono, Cooper dice que revisa el correo electrónico y busca información en línea para resolver los argumentos de la cena.

Sin embargo, “hay muchas cosas que aún no he aprendido”, dijo. “Todavía no sé qué es TikTok”.