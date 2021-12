Los cinco desafíos que afrontan las empresas en la búsqueda de talento digital

EUROPA PRESS

La inteligencia artificial y el aprendizaje automático son dos herramientas que en los últimos años han ayudado a las organizaciones a abordar los problemas que suelen surgir a la hora de encontrar y contratar talento digital y tecnológico.

El reclutamiento de dichos perfiles se ha convertido en un reto para estas organizaciones debido a la alta demanda, y por ello se necesita que los procesos de reclutamiento sean ágiles y se adapten a las necesidades de los candidatos.

La plataforma de búsqueda de empleo especializada en profesionales IT y digital Jobs301.com ha identificado los cinco retos principales que abordan las empresas a la hora de encontrar el talento tecnológico, y que empiezan con la visibilidad de las propias organizaciones.

Hay empresas que quieren llegar al talento digital, pero no saben cómo hacerlo. Esta situación lleva a que algunas organizaciones pasen desapercibidas para los candidatos bien porque no son grandes corporaciones con mucha visibilidad en los medios de comunicación bien porque no realizan grandes inversiones en 'employer branding', o porque no son marcas de gran consumo.

Esto genera una desventaja competitiva para las organizaciones que no logran trasladar correctamente su propuesta de valor al empleado (EVP) al candidato. Afecta especialmente a las empresas pequeñas y mediadas, que ven que sus ofertas se acaban diluyendo entre las de las grandes corporaciones.

Ante problemas como este, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático ayudan a poner la EVP en el centro de la estrategia de reclutamiento e identificar los candidatos con mayor compatibilidad con el puesto de trabajo y la cultura de la empresa en base a su experiencia, conocimientos y expectativas, como señalan desde la plataforma.

Un segundo reto destaca el hecho de que algunas organizaciones no saben qué tecnología necesitan, y tampoco a qué perfiles tienen que recurrir o dónde pueden encontrar el talento. Suele tratarse de empresas que no son de base tecnológica, pero que se están digitalizando y recurriendo a la tecnología para innovar y mantener sus negocios relevantes.

Ante este panorama, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático proporcionan una visión mucho más clara del talento disponible y del propio mercado del empleo, así como qué demandan los profesionales y qué deberían estar ofreciendo para atraer el talento que buscan.

Por otra parte, las empresas deben tener claro qué es viable. Las empresas requieren encontrar profesionales con habilidades tecnológicas que les permitan afrontar las necesidades que trae consigo la digitalización. Los departamentos de recursos humanos se enfrentan a la necesidad de agilizar y flexibilizar sus procesos de selección para resolver sus necesidades lo antes posible y con el menor coste.

En un caso como este, las dos herramientas tecnológicas se pueden complementar con un servicio de acompañamiento como el que tiene Jobs301.com para asesorar a los clientes sobre qué talento necesitan para conseguir el mejor rendimiento para sus compañías.

Asimismo, resultan importantes reducir tanto el coste y como el tiempo en la incorporación de talento. En este sentido, la parametrización que hace la plataforma de los conocimientos, habilidades y expectativas del candidato, que permite medir por adelantado el grado de encaje entre empresa y empleado, y viceversa, puede reducir hasta un 30 por ciento el tiempo total que requiere localizar a un nuevo talento y hasta un 25 por ciento el coste total que supone contratar a un nuevo empleado.

Por último, desde Jobs301.com entienden que reducir la rotación no deseada de los empleados es vital para garantizar la rentabilidad y el éxito comercial, y ello se consigue con una cultura centrada en los empleados, teniendo en cuenta los objetivos a largo plazo de la empresa.

Para ello señalan que es fundamental contratar al talento adecuado para la organización, haciendo una evaluación, análisis e identificación de las competencias para reducir la brecha de habilidades y ayudar a los reclutadores a contratar el talento adecuado. Según un estudio de Jobs301.com, este análisis reduce hasta en un 12 por ciento los costes asociados a rotación no deseada.