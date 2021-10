Mark Zuckerberg pide perdón por la caída de sus redes

EFE

El fundador de la red social Facebook, el multimillonario estadounidense Mark Zuckerberg, ha pedido perdón a los usuarios por los problemas que los servicios de esa red social y de Instagram, WhatsApp y Messenger tuvieron en las últimas horas.



"Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger están volviendo a estar en línea ahora. Perdón por la interrupción de hoy. Sé cuánto confiáis en nuestros servicios para manteneros conectados con las personas que os importan", dijo Zuckerberg en un escueto mensaje colgado en su popular red social.



La caída de estos servicios se prolongó este lunes por espacio de más de seis horas y afectó a más de 3.500 millones de usuarios de todo el mundo.



La compañía aún no ha concretado las causas que provocaron el "apagón" en estas redes y servicios de mensajería en gran parte del mundo, aunque algunos medios estadounidenses aseguran que la avería se resolvió finalmente después de que un grupo de técnicos lograra entrar en un centro de datos de California y restableciera los servidores.



Los países más afectados por las primeras incidencias fueron Estados Unidos, México, España, Francia, Rumanía, Noruega, Georgia, Grecia, mientras otros muchos acudieron posteriormente al portal online para informar de que no podían acceder a los servicios, en lo que parecía un problema mundial.



Aunque es relativamente normal que plataformas de internet sufran interrupciones temporales del servicio (normalmente de menos de dos horas), los problemas en las aplicaciones de Facebook superaron esta vez las seis horas.



La caída generalizada de los servicios de Facebook se produce además cuando la compañía se encuentra en medio de un fuerte escrutinio público tras la publicación en el diario The Wall Street Journal de una serie de artículos elaborados a partir de informes internos de la empresa.



Entre otras cosas, los documentos determinan que Instagram es perjudicial para una parte de sus usuarios más jóvenes y que resulta especialmente "tóxico" para las adolescentes, ya que "agrava" los problemas que una de cada tres chicas tiene de su imagen corporal.