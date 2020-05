¿Qué sientes cuando te bloquean en WhatsApp?

Ivelisse Villegas

ivelisse.villegas@listindiario.com

Santo Domingo, RD

“Hoy me siento down (triste), anoche terminé con mi novio, pero lo que más me duele fue que me bloqueó en WhatsApp, ¿dígame, qué hago, siento que el mundo se me cae encima?, este llamado es una radiografía de alta resolución que muestra la manera en que muchos usuarios afrontan un bloqueo en WhatsApp y ocurre con más frecuencia de lo que los lectores se imaginan, tanto en hombres como en mujeres.

Diógenes Lizardo, neurosicólogo, dice que el cuadro de la joven manifiesta el malestar emocional que le generó el bloqueo. Desde el punto de vista psico-fisiológico, las personas podrían experimentar: dificultades para respirar, sensación de mareo, temor excesivo a perder el control del pensamiento, incremento en la frecuencia cardiaca, irritabilidad, dificultad con conciliar el sueño, sudoración de las manos e hiperventilación.

Según el experto, estos síntomas son propios de un ataque de pánico por un evento estresante ocurrido en un entorno virtual.

¿Por qué el alto impacto psicológico? Esto se debe a que la esperanza como valor humano representa una fuente inagotable de fuerza intrínseca en las personas, entonces, un bloqueo en WhatsApp atenta contra esa posibilidad (a veces la única vía de contacto) para reanudar alguna relación u oportunidad de enmendar algún error, asegura el neurosicólogo.

Bloquear a una personas podría interpretarse como un cierre de puerta en la cara, justamente, en el momento que necesitas expresarte y esa acción tiene mucha carga emocional en los hombros de todo ser humano, que se balancea entre la emoción y la razón.

La interpretación que más que se asemeja a un dejar en visto en WhatsApp, en un plano comparado con la interacción social es: me viste y me ignoraste, me dejaste con la palabra en la boca.

Una persona que la deje en visto podría experimentar emociones desagradables y la intensidad oscilará de acuerdo a la significancia y vínculo con la otra persona.

Estableciendo un paralelismo entre la interacción social y los entornos virtuales, es de sentido común, que cuando nos ignora una persona apenas conocida, tiene menos peso emocional que si lo hiciera alguien muy apreciado por nosotros o con algún vínculo afectivo, de manera similar ocurre en redes sociales como WhatsApp, los usuarios les transfieren mayor importancia a que les dejen en visto sus parejas, padres, hermanos. Y es que nuestra capacidad de enfatizar con los demás sigue siendo igual de importante, lo que sí ha cambiado es el modo y los medios.

"Dice que a todos los usuarios nos pasa y a pocos nos afecta emocionalmente, escribirle a alguien por WhatsApp y notar el doble check list azul (indicativo de que la persona abrió el mensaje, aunque no signifique que lo leyó) esta situación en mi experiencia profesional se convierte en un campo minado donde detonan emociones desagradables (expresadas en lenguaje coloquial: “Eso si me quillaaaa”) que más adelante desencadenan conflictos personales entre los usuarios que de no gestionarse inteligentemente tienden a generar enemistades”, dice el experto quien trabaja en el Centro REHUP, Neuro Rehabilitación Especializada.

"Sí, es cierto que el bloqueo en las redes sociales más populares genera cierto malestar emocional para el usuario bloqueado, también es de mi competencia decir que esta maniobra tecnológica y técnica de carácter manipulativo, a veces deliberada o intencional, debe ser identificada de manera oportuna para evitar ser parte del juego patológico, y por demás tóxico, muy característicos de personas que abusan emocionalmente de los demás", asegura Lizardo.

Recomendaciones

1. Practique ese autodiálogo que le recuerde a diario que su valor como ser humano es único e irrepetible y no está sujeto a lo que ocurre en las redes sociales.

2. Si le bloquearon de WhatsApp, recuerde: No fue el oxígeno que le bloquearon y eso sí es vital para usted.

3. Realice el ejercicio de asumir lo mejor el otro, cuando le dejen en visto asuma que la otra persona está muy ocupada, no está en condición de responder (aun con la intención de hacerlo) o que por error se le pasó responderle, ésta estrategia es eficaz porque aporta una visión más objetiva de situaciones que muchas veces no contamos con suficiente información para sacar conclusiones.

4. Tener cuidado con la gratuidad burbujeante de las redes, pues nuestra privacidad tiene un alto coste emocional cuando es vulnerada en los casos de ataques o delitos cibernéticos.