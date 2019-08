Instagram da la posibilidad a los usuarios de reportar información falsa

AFP

San Francisco, Estados Unidos

La red social Instagram, propiedad de Facebook, incorporó el jueves una forma de que los usuarios reporten fácilmente publicaciones engañosas.

La nueva herramienta, que está en proceso de implementación, pone a disposición el botón "reportar" para denunciar una publicación sospechosa. A continuación aparece en pantalla una etiqueta de "información falsa" para solicitar una revisión por parte de verificadores de datos, según la portavoz de Facebook, Stephanie Otway.

Está previsto que esta opción esté habilitada para todos los usuarios de Instagram a finales de este mes.

Estos avisos serán algunas de las varias "señales" utilizadas para determinar si el contenido debe ser examinado por los verificadores, que determinarán su veracidad.

"A partir de hoy, las personas pueden informarnos si ven publicaciones en Instagram que creen que pueden ser falsas", dijo Otway.

"Estamos invirtiendo mucho para limitar la propagación de información errónea en nuestras aplicaciones, y planeamos compartir más actualizaciones en los próximos meses".

Facebook, la red social más grande del mundo, ha estado tomando medidas contra campañas fraudulentas con orientaciones específicas y contra publicaciones falsas.

Las publicaciones de Instagram reportadas por usuarios que resulten ser falsas pero que no infrinjan las políticas de la red no se eliminarán, aunque no aparecerán cuando los usuarios usen la herramienta "buscar" o los hashtags para conocer contenidos.

"Buscar y los hashtags permiten a las personas en Instagram encontrar contenido que aún no han decidido seguir, y al filtrar la información errónea de estos lugares podemos limitar significativamente su alcance", añadió Otway.

Los comentarios sobre la nueva herramienta se utilizarán como insumos para alimentar softwares de inteligencia artificial para detectar y evaluar publicaciones falsas sin esperar a que sean reportadas, explicó Facebook.