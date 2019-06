Apple dota al iPad de sistema operativo propio y lleva el modo oscuro a iOS

EFE

San José

Apple anunció este lunes que por primera vez desde que salieron al mercado hace casi 10 años, ha dotado a sus tabletas iPad de sistema operativo propio, el iPadOS; a la vez que ha llevado el popular modo oscuro al nuevo iOS 13 para teléfonos iPhone.

La compañía que dirige Tim Cook reveló estas novedades en el marco de la conferencia WWDC19 que la empresa celebra estos días en San José (California), en la que también anunció actualizaciones del sistema operativo para el Apple Watch, WatchOS 6, y los ordenadores Mac, macOS 10.15 Catalina.



IPadOS tiene una pantalla de inicio similar a la actual, y las principales novedades se centran en la mejora de las opciones para trabajar con varias pantallas abiertas a la vez, la posibilidad de abrir los contenidos de tarjetas SD y memorias USB directamente en la aplicación de archivos y una reducción de la latencia del lápiz digital de 20 a 9 milisegundos.



Al llevar el modo oscuro a iOS, Apple se suma a una tendencia generalizada en la industria (Google ya anunció la misma modalidad hace unas semanas para Android Q), que permite aumentar el tiempo de autonomía de la batería y ofrece una estética muy apreciada por algunos usuarios, además de supuestamente mitigar los efectos nocivos de pasar demasiado tiempo expuesto a una pantalla.



El modo oscuro se activa y desactiva desde el menú de configuración o desde un botón específico en el centro de control y ennegrece aplicaciones como Apple Music, Notas, Mensajes, Fotografías, Calendario y la propia interfaz del teléfono.



El iOS 13 también es, según aseguró la empresa, el doble de rápido a la hora de abrir aplicaciones y un 30 % más rápido en el reconocimiento facial, renueva las aplicaciones de mapas y recordatorios y añade "quick path", una modalidad que permite teclear deslizando el dedo.



Otra de las novedades es "inicia sesión con Apple", una opción para abrir la sesión en aplicaciones de terceros al estilo de "inicia sesión con Facebook" o con Google, pero que, de acuerdo con lo anunciado por la empresa de Cupertino, pone especial énfasis en la protección de la privacidad y los datos del usuario.



A diferencia de las otras modalidades para iniciar sesión, Apple aseguró que ellos no compartirán ninguna información personal con terceros, ya que la identificación del usuario se llevará a cabo exclusivamente mediante reconocimiento facial.



En caso de que la aplicación solicite una dirección de correo electrónico, Apple ofrecerá la posibilidad de generar una dirección automática de forma aleatoria que "esconda" la cuenta real del usuario.



En cuanto a la actualización de la aplicación de Mapas, Apple introdujo la función "Look Around", que, de forma similar a "Street View" de Google, permite visualizar con fotografías reales el lugar elegido.



Los nuevos sistemas operativos estarán disponibles en versión beta para desarrolladores a partir de este mismo lunes, en versión beta para el público general a partir de julio y el lanzamiento oficial será en otoño.