Más de 100 migrantes haitianos llegaron en un velero a las costas de los Cayos de Florida

Un grupo de más de cien inmigrantes haitianos llegó en un velero frente a los Cayos de Florida la madrugada del miércoles, dijeron funcionarios locales y federales.

El barco llegó a unas 100 yardas (91 metros) de un condominio en Key West a las 4:00 am, y poco después los agentes del orden llegaron al lugar, dijo la Oficina del Sheriff del condado de Monroe. La mayoría de los 118 inmigrantes eran hombres, pero el grupo también incluía mujeres y niños, dijo la Oficina del Sheriff.

El aterrizaje se produce mientras la nación caribeña lucha contra un aumento de la violencia de las pandillas que ha matado a varios miles de personas en los últimos años y ha dejado a cientos de miles sin hogar en la capital del país. Las pandillas han estado atacando a figuras públicas clave, así como a hospitales, escuelas, bancos y otras instituciones críticas en Haití, uno de los países más pobres de América.

Decenas de miles de haitianos han abandonado su país en los últimos años, y muchos han llegado a la frontera sur de Estados Unidos, pero la administración del presidente Joe Biden ha implementado medidas que han dificultado aún más el cruce de la frontera terrestre para los solicitantes de asilo.

Con el apoyo de agencias policiales federales, estatales y locales, los agentes de la Patrulla Fronteriza de EE. UU. respondieron a la llegada de migrantes haitianos esta semana, dijo Samuel Briggs II, agente jefe interino de la agencia en Miami, en la plataforma de redes sociales X. Los paramédicos estaban evaluando a las personas en el lugar y un grupo de ellos fue transportado a una clínica local, pero ninguno tenía heridas que pusieran en peligro su vida, dijo la Oficina del Sheriff.

En los Cayos de Florida, los desembarcos de personas que huyen de Cuba son más frecuentes que los de barcos de inmigrantes procedentes de Haití. Los cubanos generalmente llegan en embarcaciones pequeñas, mientras que los haitianos llegan en grupos más grandes, como el del miércoles.

La administración Biden ha estado enviando haitianos de regreso a su país desde abril, cuando, por primera vez en varios meses, hubo un vuelo de deportación. En ese momento el Departamento de Seguridad Nacional dijo en un comunicado que “continuará haciendo cumplir las leyes y políticas estadounidenses en todo el Estrecho de Florida y la región del Caribe, así como en la frontera suroeste”.

La política estadounidense es deportar a los no ciudadanos que no establezcan una base legal para permanecer en Estados Unidos.

Un par de cientos de policías de Kenia llegaron a Haití el martes como parte de una misión de seguridad internacional respaldada por las Naciones Unidas para sofocar la violencia de las pandillas.

Los defensores de la inmigración y miembros de la diáspora haitiana en el sur de Florida instaron a los gobiernos federal y estatal a brindar apoyo a los migrantes que llegaron.

“La situación en Haití es más que desesperada. La gente está huyendo para salvar sus vidas, buscando seguridad y una oportunidad de sobrevivir”, dijo Tessa Petit, directora ejecutiva de la Coalición de Inmigrantes de Florida y originaria de Haití. "Instamos a nuestro gobierno a tratar a estas personas con la compasión y dignidad que merecen".

Durante el año fiscal 2023, la Guardia Costera dijo que se detuvo en el mar y repatrió a unos 1.800 migrantes de Haití y 6.618 de Cuba que intentaron llegar a la costa de Florida. Las cifras han disminuido este año fiscal, que comenzó en octubre de 2023, con más de 290 migrantes haitianos y 420 cubanos repatriados hasta el momento.

"La Guardia Costera y nuestros socios del Equipo de Trabajo de Seguridad Nacional del Sureste no han observado un aumento en la migración marítima ilegal en comparación con las tendencias históricas", dijo el portavoz de la Guardia Costera, Nicholas Strasburg, por correo electrónico en un comunicado a The Associated Press.

En enero de 2023, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, emitió una orden que permitía a los agentes del orden estatales y a los soldados de la Guardia Nacional patrullar el mar y el cielo en busca de migrantes que llegaran al estado.

La medida entró en vigor después de que un aumento en las llegadas de migrantes desde Cuba y Haití a finales de 2022 abrumara a los agentes de la Oficina del Sheriff del condado de Monroe y a los funcionarios de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida asignados a los Cayos.