Kenia se despide de 400 policías ante inminente partida hacia Haití

El presidente de Kenia, William Ruto, despidió este lunes en un acto oficial en Nairobi a unos 400 agentes de policía antes de su inminente partida hacia Haití para liderar la misión multinacional autorizada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para lograr la paz en la nación caribeña.

"Kenia tiene sólidas credenciales en materia de pacificación y resolución de conflictos. La presencia de nuestros agentes de policía en Haití brindará alivio a mujeres, hombres y niños cuyas vidas han sido destrozadas por la violencia de las bandas armadas", dijo Ruto a través de la red social X.

"Trabajaremos con la comunidad internacional para lograr una estabilidad duradera en Haití", añadió.

La ceremonia tuvo lugar en la Escuela de Formación de la Policía Administrativa, antes de un despliegue previsto previsiblemente para las próximas horas, pese a las órdenes de la Justicia keniana que lo prohíben.

Los agentes, que forman parte del total de 1.000 policías que Kenia ofreció para encabezar la misión, provienen de diversas unidades policiales y han recibido entrenamiento en diferentes ámbitos, incluyendo idiomas.

El acto tuvo lugar después de que Ruto mantuviera conversaciones la pasada semana con el Consejo Presidencial de Transición (CPT) haitiano, cuyo establecimiento, que se produjo finalmente el pasado abril, era una condición necesaria para Kenia antes de enviar a los agentes.

Asimismo, el inspector general del Servicio Nacional de Policía (NPS) de Kenia, Japhet Koome, se reunió en Nairobi el pasado día 18 con una delegación de la Policía haitiana, solo unas semanas después de que un equipo keniano de reconocimiento regresara del país caribeño.

Tras el acto de hoy, parece que en pocas horas podría materializarse el compromiso de Ruto para liderar la misión multinacional pese a las trabas judiciales que ha encontrado el despliegue en las cortes kenianas.

Así, el Tribunal Superior de Nairobi fijó el pasado día 12 para el próximo 7 de octubre una audiencia sobre un nuevo recurso de un partido opositor keniano contra el despliegue en Haití de los primeros agentes.

La formación Thirdway Alliance (Alianza Tercera Vía) y su líder, el abogado Ekuru Aukot, ya presentaron el pasado octubre un primer recurso contra el despliegue que llevó a los jueces a bloquearlo temporalmente, antes de que el 26 de enero la citada corte prohibiera la movilización.

El tribunal consideró entonces que el Consejo de Seguridad Nacional keniano -formado por el presidente, el vicepresidente, el jefe del Ejército, el director general de los Servicios de Inteligencia y el inspector general de la Policía, entre otros- no tenía potestad para mandar a los policías al extranjero y solo podría hacerlo si existiera un "acuerdo recíproco" con el Gobierno anfitrión.

Las autoridades de Kenia y Haití intentaron salvar ese obstáculo el pasado 1 de marzo, cuando Ruto y el ahora ex primer ministro haitiano, Ariel Henry, presenciaron en Nairobi la firma de un pacto bilateral.

Pero Aukot y su partido han argumentado que ese acuerdo no es válido porque no solo no fue publicado en el Boletín Oficial del Estado keniano, sino que tampoco fue firmado por un presidente democráticamente electo por los haitianos ni se presentó una petición formal ante Kenia.

El Consejo de Seguridad de la ONU autorizó en octubre de 2023 el envío de una misión de apoyo a la Policía Nacional de Haití, en respuesta a la solicitud hecha un año antes por las autoridades del país caribeño para erradicar la violencia de las bandas armadas.

Esa violencia causó 8.000 muertos en Haití el año pasado, y estas organizaciones criminales han llegado a controlar un 80 % de la capital, Puerto Príncipe, así como otras zonas del país, según cifras de la ONU.