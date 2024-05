Partido opositor de Kenia impugna de nuevo el despliegue de policías kenianos en Haití

Un partido opositor minoritario de Kenia presentó un nuevo recurso contra el despliegue previsto a finales de mayo en Haití de los primeros policías del contingente keniano que liderará la misión multinacional aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU, confirmó este viernes a EFE el líder de la formación.

"La razón es que el Gobierno no ha cumplido las órdenes judiciales", declaró a EFE el abogado y político opositor Ekuru Aukot, líder del partido Thirdway Alliance (Alianza Tercera Vía), después de presentar este jueves la petición ante el Tribunal Superior de Nairobi.

La formación de Aukot ya interpuso una demanda similar el pasado mes de octubre ante la misma corte, lo que llevó a los jueces a bloquear de manera temporal la movilización prevista de más de mil agentes kenianos en el país caribeño.

Tras esa primera orden judicial, que no impidió al Gobierno keniano dar luz verde al despliegue el día 13 de octubre, surgió un nuevo obstáculo cuando el tribunal lo prohibió el pasado 26 de enero, al establecer que el Consejo de Seguridad Nacional keniano no tiene potestad para mandar a los policías al extranjero.

Entonces, la corte consideró que, según la ley keniana, este órgano -formado por el presidente del país, el vicepresidente, el jefe del Ejército, el director general de los Servicios de Inteligencia y el inspector general de la Policía, entre otros- sólo podría enviar a los agentes kenianos al extranjero si existiese un "acuerdo recíproco" con el Gobierno anfitrión.

Kenia y Haití intentaron salvar ese obstáculo el pasado 1 de marzo, cuando el ahora ex primer ministro haitiano, Ariel Henry, y el presidente keniano, William Ruto, firmaron en Nairobi un pacto bilateral.

Según Aukot, sin embargo, ese acuerdo no es válido porque no solo no ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado keniano, sino que debería haber sido firmado "por el presidente democráticamente electo de Haití" y no por Henry, cuyo Gobierno, además, no hizo una "petición formal" a Kenia.

Según el documento del recurso, remitido a EFE por el letrado, el despliegue sería "inconstitucional" e "ilegal" y la petición de Aukot y su partido es "urgente" porque "el despliegue impugnado puede llevarse a cabo en cualquier momento desde ahora y no más tarde del 23 de mayo de 2024".

Esa es la fecha que han reportado recientemente algunos medios locales kenianos citando a fuentes oficiales anónimas para la llegada de un primer grupo de unos 200 policías a Haití, si bien a principios de este mes el ministro de Asuntos Exteriores de Bahamas, Fred Mitchell, aseguró que el despliegue empezaría el próximo día 26.

Si la información publicada por medios kenianos se confirma, el despliegue coincidiría con la visita el mismo 23 de mayo del presidente keniano a Estados Unidos, donde será recibido por su homólogo estadounidense, Joe Biden.

El despliegue se produciría también tras la constitución el pasado mes de abril del Consejo Presidencial de Transición (CPT) en Haití, encargado de gobernar la nación caribeña hasta la celebración de elecciones.

El establecimiento de ese órgano colegiado era una condición necesaria para Kenia, cuyo Ministerio de Asuntos Exteriores anunció a mediados del pasado marzo el aplazamiento del despliegue policial tras la dimisión de Henry como primer ministro.

El Consejo de Seguridad de la ONU autorizó en octubre de 2023 el envío de una misión de apoyo a la Policía Nacional de Haití, en respuesta a la solicitud manifestada un año antes por el primer ministro haitiano para erradicar la violencia de las bandas armadas.