Un muerto, 14 rescatados al volcar un bote cerca de Haití

Una persona murió y 14 sobrevivieron al volcar un bote sobrecargado que viajaba sin autorización cerca de la costa sur de Haití, informaron las autoridades el sábado.

Uno de los sobrevivientes estaba hospitalizado en estado crítico, informó la Agencia de Protección Civil de Haití. Las autoridades seguían buscando a un número indeterminado de personas.

El bote partió el viernes por la noche de la población de Anse-a-Pitres cerca de la frontera entre Haití y República Dominicana. Volcó cuando navegaba hacia el oeste hacia la población costera de Marigot, dijo Auguste Sony, un inspector del Servicio Marítimo y de Navegación haitiano.

Agregó a The Associated Press que el bote estaba cargo con 600 bolsas de harina y más de 15 personas, razón por la cual no lo autorizó a partir y reportó el caso a sus superiores.

Sony dijo que el capitán ignoró la orden y partió, insistiendo en que debía llevar la gente a Marigot. "Es muy triste que el capitán no escuchara", lamentó.

Lluvias torrenciales caen en Haití desde el viernes por la noche y se pronostica que el mal tiempo continuará hasta el sábado por la noche.