Marc Gasol anuncia su retirada del básquetbol

El pívot español Marc Gasol anunció este miércoles que cuelga las zapatillas tras dos décadas en la élite del básquetbol, en una rueda de prensa en Barcelona.

"Es el momento de dar un paso al lado y transmitir todo lo que me ha enseñado a mí el baloncesto y lo que me ha dado", afirmó Marc, que sigue la estela de su hermano Pau, quien se retiró en octubre de 2021.

El pívot español explicó el proceso de su marcha de las canchas en un vídeo en el Cine Texas de Barcelona, donde contestó a las preguntas de los periodistas.

"Me tocaba hacerlo, si seguía jugando podía tener alguna consecuencia grave", dijo Marc Gasol, quien afirmó que "la temporada pasada sufrí mucho y tomaba cada partido saboreándolo como si fuera el último".

"Cuando tienes una edad avanzada y tienes dolores a diario, entiendes que estás llegando a tu fin", explicó, aunque todavía contaba con proposiciones.

"Proceso duro"

"Las propuestas han hecho la decisión más difícil", afirmó el ya exjugador, de 39 años, que seguirá vinculado al baloncesto como presidente del Girona.

Gasol admitió que su decisión ha sido fruto de "un proceso largo y duro" tras el que ahora podrá dedicarse más a su familia.

"Tengo ganas de ser un mejor padre, un mejor marido, un mejor amigo. El básquet te hace aislarte muchas veces y no estar presente como debes", afirmó.

Gasol abandona el baloncesto tras dos décadas en las que logró salir de la alargada sombra de su hermano Pau para labrarse su propio exitoso camino.

"No cambiaría nada de estos 20 años, ni las cagadas, porque son las que te hacen evolucionar. No se me ha quedado ninguna espinita clavada, estoy muy orgulloso", aseguró Gasol.

En estas dos décadas, Marc Gasol ha cosechado un palmarés en el que destaca su anillo de campeón de la NBA con los Toronto Raptors en 2019 a nivel de clubes.

Éxitos con España

Pero probablemente sus mayores éxitos hayan llegado vistiendo la camiseta de la selección española con la que fue campeón del mundo en los mundiales de 2006 y 2019.

Como internacional español también cosechó dos platas olímpicas (Pekín 2008 y Londres 2012) y dos campeonatos de Europa (Polonia 2009 y Lituania 2011), entre otras distinciones.

Preguntado por sus momentos más recordados, Gasol citó el ascenso con el Girona, al que llegó tras poner fin a su trayectoria en la NBA cuando el equipo militaba en la segunda división del básquetbol español.

"Creo que ha sido uno de los momentos más felices de mi carrera, aunque no haya sido un jugador que haya demostrado mucho sus emociones", afirmó.

"Me llevo momentos vividos, que tienen más valor que cualquier trofeo", aseguró uno de los grandes nombres del básquetbol español.

Nada más conocerse su despedida, las redes se han llenado con mensajes de agradecimiento y de reconocimiento hacia él.

"Marc deja un legado de éxito y valores que le convierte en historia del baloncesto español", afirmó en un comunicado la presidenta de la Federación Española de Baloncesto, Elisa Aguilar.

"Es imposible entender la historia humana y de éxito de 'La Familia' (apodo de la selección española) sin su figura, sin todos los intangibles con los que ha contribuido a consolidar el sistema de valores que ha convertido a España en una referencia mundial", afirmó.