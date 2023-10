El Gobierno británico convoca a los principales medios para abordar los riesgos de la IA

El Gobierno británico ha invitado este jueves a responsables de los principales medios de comunicación del Reino Unido a un encuentro para debatir el impacto de la Inteligencia Artificial (IA) en el sector de la información.

La ministra de Cultura, Medios de Comunicación y Deportes, Lucy Frazer, presidirá diversas mesas redondas en las que participarán cadenas de televisión como la BBC y Sky News, y diarios como Financial Times, The Guardian y The Telegraph, entre otros medios.

"El rápido desarrollo de la IA presenta grandes cuestiones para el futuro de nuestra industria de talla mundial", afirmó Frazer en un comunicado.

"Quiero asegurarme de que estamos apoyando a los periodistas y escritores que están tratando de lidiar con el impacto de esta tecnología revolucionaria", agregó la ministra.

Las conversaciones pondrán el foco en "los riesgos que ChatGPT y otras tecnologías similares suponen para el control de los medios de comunicación sobre sus artículos" y "cómo la AI puede beneficiar a las redacciones nacionales y locales", detalló el Ministerio.

El debate dará prioridad asimismo a las preocupaciones que han expresado los medios ante la posibilidad de "perder el control de la propiedad intelectual" de sus informaciones y los métodos para entrenar a modelos lingüísticos de Inteligencia Artificial.

También se abordará la competencia cada vez mayor por parte de empresas con "estándares editoriales y éticos más bajos" y la difusión de desinformación generada con IA.

"El Reino Unido es un poder democrático líder mundial en IA, globalmente reconocido por su prensa rigurosa y valiente. Queremos asegurarnos de que también somos líderes mundiales a la hora de responder a esta tecnología en desarrollo", señaló Frazer.

"Quiero escuchar atentamente los puntos de vistas de la industria de la comunicación para asegurarme de que los periodistas están protegidos de los riesgos de la IA y se benefician de las oportunidades que ofrece", agregó.