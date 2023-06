Las tendencias migratorias detrás del último naufragio frente a las costas griegas

El trágico naufragio que el miércoles mató a unas 80 personas frente a las costas del sur de Grecia —que involucró a bote pesquero que transportaba migrantes y que volcó después de que aparentemente rechazó ofertas de ayuda— es apenas el caso más reciente de traficantes que llenan embarcaciones con personas desesperadas dispuestas a arriesgar sus vidas con tal de llegar a Europa continental.

El trayecto desde Libia o Túnez a través del Mediterráneo y luego hacia el norte de Europa es la ruta migratoria más mortífera del mundo, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de la ONU.

Este es un vistazo a la situación en el Mediterráneo y algunos de los detalles de la última tragedia:

¿QUÉ PASÓ?

La Guardia Costera griega, la Armada, barcos mercantes y aviones lanzaron una amplia operación de búsqueda y rescate después de que el barco pesquero volcó y se hundió el miércoles por la mañana, a unos 75 kilómetros (45 millas) al suroeste de la península del Peloponeso.

Hasta el momento se han recuperado 79 cadáveres y 104 personas han sido rescatadas. No está claro aún cuántas personas faltan, pero algunos informes iniciales indican que podrían haber viajado cientos a bordo. Si eso se confirma, la tragedia podría ser la más mortífera en lo que va del año.

¿QUÉ PASÓ CON LAS OFERTAS DE AYUDA?

La Guardia Costera sostiene que la tripulación del barco rechazó varias ofertas de asistencia, tanto de esa fuerza italiana como de los barcos mercantes en el área desde el martes. La agencia dijo en un comunicado que el capitán del barco “quería continuar a Italia”.

Sin embargo, la red de activistas Alarm Phone, que dirige una línea directa para barcos de migrantes en peligro, asegura que estuvo en contacto con personas que creen que viajaban en ese barco y que estaban desesperadas por obtener ayuda. Los pasajeros informaron que antes de que el barco volcara, el capitán lo abandonó en un bote pequeño, según Alarm Phone.

El enviado especial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados del Mediterráneo occidental y central, Vincent Cochetel, tuiteó que “este barco no estaba en condiciones de navegar y no importa lo que hayan dicho algunas personas a bordo: la noción de angustia no se puede debatir”.

Muchos migrantes buscan evitar Grecia y llegar a Italia, donde pueden continuar más fácilmente sus viajes hacia el norte para reunirse con sus familias y comunidades de migrantes.

Si los migrantes hubieran sido rescatados por las autoridades griegas, habrían tenido luego que atravesar los Balcanes, a menudo hostiles, para llegar a Europa Occidental o del Norte. La ruta al norte desde Italia es menos larga y, a menudo, más accesible.

¿CUÁL ES LA POLÍTICA MIGRATORIA DE GRECIA?

La mayoría de los migrantes que llegan a Grecia cruzan desde Turquía, ya sea llegando a las cercanas islas griegas orientales en botes pequeños o cruzando el río Maritsa (también conocido como Evros o Meric), que corre a lo largo de su frontera.

Los cruces se han reducido drásticamente en los últimos años desde que Grecia intensificó sus patrullas marítimas y construyó una valla fronteriza a lo largo del Maritsa. Adicionalmente, migrantes, grupos de derechos humanos y funcionarios turcos acusan persistentemente a Grecia de devolver a los migrantes a través de la frontera con Turquía, una acción ilegal que les impide solicitar asilo. Atenas lo niega repetidamente.

Alarm Phone culpó a la política migratoria griega por el naufragio y acusó a Atenas de haberse vuelto el “escudo de Europa” para disuadir a los migrantes. La Guardia Costera griega defendió sus acciones, alegando que acompañó al barco incluso después de que se negara a recibir asistencia y que luego lanzó la operación de búsqueda y rescate después de que el barco zozobrara.

¿CUÁLES SON LAS TENDENCIAS MIGRATORIAS POR EL MEDITERRÁNEO?

Italia ha registrado la gran mayoría de llegadas “irregulares” a Europa en lo que va de año: 55.160. Eso es más del doble de los 21.884 que llegaron en el mismo período en 2022 y arriba de los 16.737 en 2021. La mayoría de las llegadas de este año son de personas procedentes de Costa de Marfil, Egipto, Guinea, Pakistán y Bangladesh, según datos del Ministerio del Interior italiano.

Los funcionarios de la ONU para los refugiados señalan que ha disminuido el número total de migrantes que buscan llegar a Europa de esta manera, a un promedio de alrededor de 120.000 por año.

Además de la ruta letal del Mediterráneo central, los migrantes que buscan llegar a España desde Marruecos o Argelia emplean la ruta del Mediterráneo occidental. Los migrantes sirios, iraquíes, afganos y otros migrantes no africanos utilizan tradicionalmente la ruta del Mediterráneo oriental, para llegar primero a Turquía antes de intentar llegar a Grecia u otros destinos europeos.

¿QUÉ TAN PELIGROSO ES EL MEDITERRÁNEO?

Incluso antes de las muertes del miércoles, se sabía que al menos 1.039 personas han desaparecido en lo que va del año al tratar de cruzar el Mediterráneo central. Se cree que la cifra real es mucho mayor, dada la probabilidad de que nunca se registraran algunos naufragios. En total, la OIM ha contabilizado más de 27.000 migrantes desaparecidos en el Mediterráneo desde 2014.

¿CUÁLES HAN SIDO ALGUNOS DE LOS PEORES DESASTRES?

El naufragio más mortífero conocido en el Mediterráneo ocurrió el 18 de abril de 2015, cuando un barco pesquero abarrotado chocó frente a la costa de Libia con un buque carguero que intentaba acudir en su rescate. Sólo sobrevivieron 28 personas. Al principio se temía que el casco albergara los restos de 700 personas. Los expertos forenses que trabajaron para identificar a los muertos concluyeron en 2018 que originalmente había 1.100 migrantes a bordo.

El 3 de octubre de 2013, un barco de arrastre con más de 500 personas, muchas de ellas de Eritrea y Etiopía, se incendió y volcó a la vista de un islote deshabitado frente a la isla de Lampedusa, en el sur de Italia. Los pescadores locales se apresuraron a tratar de salvar vidas. Al final, sobrevivieron 155, pero murieron 368 personas.

Apenas una semana después ocurrió otro naufragio, el 11 de octubre, al sur de Lampedusa, pero más mar adentro. El desastre es conocido en Italia como la “matanza de niños”, por los 60 niños que hubo entre las más de 260 personas que murieron. En 2017, el semanario italiano L’Espresso publicó grabaciones de audio de los llamados desesperados de ayuda de los migrantes y de las autoridades italianas y maltesas aparentemente retrasando el rescate.

¿CÓMO HAN REACCIONADO LAS NACIONES DE LA UE ANTE LA MIGRACIÓN?

Los países mediterráneos se han quejado desde hace años de que están soportando la mayor parte del peso que significa la recepción y el procesamiento de migrantes, por lo que han exigido una y otra vez que otros gobiernos intervengan y los acojan.

Polonia, Hungría y otras naciones de Europa del Este han rechazado repetidamente un plan de la UE para compartir la carga de atender a los migrantes. Sin embargo, después de años de disputas, los líderes de la UE dijeron la semana pasada que hubo grandes avances en las negociaciones para un nuevo pacto sobre migración y asilo.

Los grupos de derechos humanos dicen que —en los hechos— la UE ha subcontratado a la Guardia Costera libia para que intercepte a los migrantes en el mar y los devuelva a campamentos horribles donde muchos son sometidos a palizas, violaciones y otros abusos. La UE y los estados miembros también han llegado a acuerdos con otras naciones del norte de África para que mejoren sus controles fronterizos y con ello ayuden a frenar la llegada de barcos de inmigrantes a Europa.