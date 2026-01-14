España recomienda a sus ciudadanos que abandonen Irán por las protestas

Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

"Se recomienda a los españoles que se encuentren en Irán que abandonen el país haciendo uso de los medios disponibles".

Bandera de España

Agencia AFPMadrid, España.

El gobierno español recomendó este miércoles a sus ciudadanos que se encuentran en Irán que abandonen la República Islámica por la oleada de protestas, cuya represión dejó más de 3.000 muertos, según una oenegé.

"Se recomienda a los españoles que se encuentren en Irán que abandonen el país haciendo uso de los medios disponibles", indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores en su página web

"La situación es inestable en todo el país. Diferentes fuentes informan de numerosas muertes y detenciones de manifestantes", señala la institución.

