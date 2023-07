Niño náufrago cubano Elián González se convierte en diputado

Elián González tiene los mismos ojos grandes y expresivos que tenía hace 23 años cuando una batalla internacional por la custodia lo transformó en el rostro de las tensas relaciones entre Cuba y Estados Unidos.

Ahora, con 29 años, González está incursionando en la política cubana. Recientemente, ingresó al congreso de su país con la esperanza de ayudar a su pueblo en un momento de emigración récord y mayor tensión entre los dos vecinos costeros.

“Desde Cuba podemos hacer mucho para que tengamos un país más sólido, y se lo debo a los cubanos”, dijo durante una entrevista exclusiva con The Associated Press. “Eso es lo que voy a tratar de hacer desde mi posición, desde este lugar en el Congreso, contribuir a hacer de Cuba un mejor país”.

González ha dado solo un puñado de entrevistas desde que, sin saberlo, se vio envuelto en el centro de atención geopolítico, cuando era niño. En 1999, con tan solo 5 años, él y su madre iban a bordo de un barco de inmigrantes cubanos que se dirigía a Florida cuando el barco naufragó en el Estrecho de Florida. Su madre y otras 10 personas murieron mientras González, atado a una cámara de aire, navegaba a la deriva en aguas abiertas hasta su rescate.

Con el asilo otorgado bajo las reglas de refugiados de EE. UU. en ese momento, González se fue a vivir con su tío abuelo, un miembro de la comunidad de exiliados cubanos en Miami, que a menudo es un centro de críticas feroces contra el gobierno de Cuba. En Cuba, su padre rogó ayuda al entonces presidente Fidel Castro. Castro encabezó protestas con cientos de miles de personas exigiendo la devolución del pequeño Elián. Grupos anticastristas en Miami presionan para que se quede en EE.UU.

El tira y afloja rápidamente atrajo la atención del mundo y se convirtió en un emblema de los sentimientos irritables entre las dos naciones vecinas. La entonces Fiscal General de los Estados Unidos, Janet Reno, dictaminó que el niño debería ser devuelto a su padre, pero los familiares de González se negaron. El fotoperiodista de AP Alan Diaz capturó el momento en que agentes de inmigración armados capturaron a González en una casa de Miami, y la foto luego ganó un premio Pulitzer.

“No tener a mi mamá ha sido difícil, ha sido un lastre, pero no ha sido un obstáculo cuando he tenido un padre que me ha defendido y ha estado a mi lado”, dijo González a AP.

Él mismo es padre ahora, de una niña de 2 años. Trabaja para una empresa estatal que facilita el turismo en la nación isleña que dejó su madre, lo que subraya el camino alternativo que ha seguido su vida desde su regreso a casa.

Es más, recientemente se convirtió en legislador.

En abril, González prestó juramento como miembro de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, efectivamente el congreso de Cuba. Representa a Cárdenas, un pueblo de la provincia de Matanzas a unos 130 kilómetros (80 millas) al este de La Habana donde vivió hasta que su madre lo llevó al mar. Todavía vive en la provincia.

Vestido con pantalón y camiseta negros, con un discreto brazalete trenzado en la mano derecha y su anillo de matrimonio en la izquierda, González fue entrevistado en el Capitolio de La Habana, la renovada sede del Congreso.

“Creo que lo más importante es que he crecido como los demás jóvenes. He crecido en Cuba”, dijo.

Durante años, su padre hizo casi imposible acercarse al niño. Desde lejos, a veces se podía ver al niño jugando con otros niños o acompañando a su padre a eventos políticos. Castro lo visitaría en su cumpleaños.

Con los años, González fue cadete militar y luego se convirtió en ingeniero industrial. Debido a que los puestos en el Congreso de Cuba no son remunerados, seguirá trabajando en su trabajo de turismo.

El cuerpo legislativo ha enfrentado críticas por la falta de voces de oposición y por llevar a cabo la agenda establecida por el liderazgo del país.

El período legislativo de González se produce en medio de una emigración histórica de la isla caribeña afectada por la crisis, ya que muchos jóvenes cubanos buscan una nueva vida en los EE. UU., tal como lo hizo su madre.

También llega en un momento de mayores tensiones entre las dos naciones. Ha habido acusaciones de que Cuba albergaba una base de espionaje chino, lo que Cuba niega rotundamente. Mientras tanto, Cuba afirma que Biden aún tiene que suavizar las duras políticas promulgadas por el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que apuntan a la isla, mientras que los Estados Unidos señalan la reanudación de algunos vuelos y el envío de remesas.

En medio de una crisis política y energética cada vez más profunda en Cuba, González culpó a décadas de sanciones estadounidenses que ahogan la economía de la isla como la raíz de muchos de los problemas de Cuba, haciéndose eco de muchos en el gobierno. Dijo que cree en el modelo de Cuba de brindar acceso gratuito a la educación y los servicios de salud, entre otras cosas, pero reconoció que hay un largo camino por recorrer para que eso se perfeccione.

A pesar de las duras penas de prisión dictadas por los tribunales cubanos, castigos defendidos por el gobierno comunista, González dijo que su pueblo tiene derecho a manifestarse. Pero agregó que se deben analizar las causas de las crisis actuales antes de condenar al Estado.

También tuvo palabras amables para los cientos de miles de cubanos que, como su madre, optaron por emigrar.

“Respeto a todos los que tomaron la decisión de irse de Cuba, respeto a los que lo hacen hoy, al igual que a mi mamá”, dijo. “Mi mensaje siempre será que (los que se van) hagan todo lo posible para que Cuba tenga un estatus (sin sanciones) igual a cualquier país del mundo”.