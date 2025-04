La NBA multa a Ja Morant con 75,000 dólares por repetir un "gesto inapropiado"

La NBA impuso este viernes a Ja Morant de los Memphis Grizzlies una multa de 75,000 dólares por repetir tras ser advertido por la liga un "gesto inapropiado" simulando armas.

Morant recibió la advertencia tras el partido del 1 de marzo que enfrentó a los Grizzlies contra los Golden State Warriors y fue multado tras el partido contra los Miami Heat del 3 de marzo.

En ese partido, Morant hizo el gesto de la pistola con la mano izquierda mientras volvía a defender tras anotar un triple.

"Morant ya había sido advertido por la liga de que este gesto podría interpretarse de manera negativa", aseguró la NBA en un comunicado.

La multa a Morant, de 25 años, llega después de que el jugador de los Grizzlies fuese suspendido en dos ocasiones por la NBA por exhibir armas de fuego en sus redes sociales. La primera fue de 8 partidos y la segunda de 25, ambas en 2023.

En declaraciones a ESPN tras el partido del jueves contra los Heat, Morant aseguró "estar medio acostumbrado" a las críticas.

"He sido prácticamente el villano durante dos años. Cualquier cosa, por pequeña que sea, si alguien puede decir algo negativo sobre mí, va a salir a la luz. Así que sí… ya no me importa", añadió.