¿Los despidos masivos de Trump podrían aumentar el riesgo de incendio en el oeste de EE.UU.?

Las cartas de despido que pusieron fin a las carreras de miles de empleados del Servicio Forestal de Estados Unidos suponen que habrá menos personal y menos recursos disponibles para ayudar a prevenir y combatir los incendios forestales, lo que aumenta la posibilidad de fuegos aún más destructivos en el oeste del país, según trabajadores y funcionarios cesados.

Los despidos en el Servicio Forestal, que se produjeron tras los letales incendios que arrasaron Los Ángeles el mes pasado, forman parte de una ola de despidos de trabajadores federales, mientras las medidas de recorte de costos del presidente, Donald Trump, repercuten en todo el país.

Los operarios que mantenían los senderos, retiraban los desechos inflamables de los bosques, ayudaban a los bomberos y conseguían fondos para mitigar los incendios forestales sostienen que los recortes de personal amenazan la seguridad pública, especialmente en el oeste, donde las condiciones más secas y calurosas vinculadas al cambio climático han aumentado la intensidad de los fuegos.

“Eso me aterroriza", afirmó Tanya Torst, quien fue despedida de su puesto como coordinadora de asociaciones del Servicio Forestal estadounidense en Chico, California, el 14 de febrero. Torst, cuyo período de prueba en el cargo debía finalizar en marzo, trabajó con grupos para recaudar casi 12 millones de dólares para la retirada de árboles muertos y otros elementos inflamables en el Bosque Nacional Mendocino.

“Esto es 100% una cuestión de seguridad”, dijo acerca de sus preocupaciones, recordando el letal incendio de Paradise que mató a 85 personas al este de Chico en 2018. “Por eso hablo".

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que supervisa el Servicio Forestal, dijo en un comunicado que su secretaria, Brooke Rollins, respalda la directiva de Trump de despedir alrededor de 2,000 “empleados en período de prueba que no combaten incendios", lo que según el mandatario se debe a razones de eficiencia. Rollins está comprometida con “preservar los puestos de seguridad esenciales y garantizar que los servicios críticos no se vean interrumpidos”, apuntó el comunicado.

La nota no mencionó a los trabajadores despedidos que se encargaban de retirar elementos combustibles y de otros proyectos destinados a reducir la intensidad de los incendios.

El gobierno de Trump ha congelado fondos para programas de prevención de incendios forestales apoyados por legislación promovida por el expresidente Joe Biden, reportó The Associated Press. Los programas no financiados por esa norma pueden continuar, según un comunicado del Departamento del Interior.

Kim Schrier, representante demócrata del estado de Washington, dijo en la plataforma social X que los despidos en el Servicio Forestal ya estaban perjudicando al estado, “y la situación solo va a empeorar. La temporada de incendios se acerca”.

El Departamento de Recursos Naturales del estado de Washington afirmó que los despidos obligaron a desarrollar planes de contingencia para lidiar con una “fuerza federal degradada en esta próxima temporada de incendios”.

Melanie Mattox Green, quien fue cesada de su puesto en gestión de tierras y planificación ambiental en el Bosque Nacional Helena-Lewis y Clark en Montana, indicó que sus esfuerzos de prevención de incendios priorizaban zonas donde las poblaciones limitan con zonas forestales. Los recortes sitúan a esas localidades en una posición de riesgo, manifestó.

“Si ahora se produce un incendio sin que se realicen estos proyectos, será mucho más peligroso para nuestras comunidades locales”, apuntó.

Los recortes también significan que habrá menos operarios para mantener los senderos libres de árboles caídos y otros desechos, agregó. El mantenimiento de los caminos es crítico en áreas remotas a las que los bomberos acceden a pie.

“Si no se limpian esos senderos, los bomberos no podrán llegar de forma fácil y más efectiva a estos incendios para combatirlos”, dijo.

Muchos empleados del Servicio Forestal que no ocupan puestos oficiales de bombero cuentan con certificaciones para la extinción de incendios, conocidas como “tarjeta roja”, que deben renovarse anualmente. Josh Vega, que mantenía 1,770 kilómetros (1,100 millas) de senderos como técnico forestal en el desierto de Bob Marshall en Montana antes de ser cesado, contó que su equipo fue el primero en llegar a un incendio forestal declarado en 2023.

Durante aproximadamente dos días, el equipo de Vega monitoreó las llamas antes de que llegaran los bomberos. “Pasamos los siguientes días vigilando el fuego, asegurándonos de que las entradas de los senderos estuvieran cerradas y de que la población supiera lo que estaba sucediendo para que no se encontraran en una situación complicada”.

Muchas de las operaciones del Servicio Forestal implican apoyar a los bomberos más allá de la temporada de incendios, incluyendo la supervisión de zonas para quemas prescritas o asegurar el acceso a senderos, dijo Luke Tobin, quien fue despedido de su puesto como técnico forestal en el Bosque Nacional Nez Perce en Idaho.

“Todos ayudan contra el fuego de alguna manera, forma o aspecto”, afirmó.

Gregg Bafundo, quien fue despedido la semana pasada de su puesto como guardabosques y bombero forestal en el Bosque Nacional Okanogan Wenatchee, indicó que los recortes de personal llegan en un momento crítico.

“Es la época en la que contratan a todo el mundo", dijo en una conferencia de prensa organizada por la senadora de Washington, Patty Murray. “Es el momento del año en el que los bomberos renuevan sus tarjetas rojas y practican el redespliegue de sus refugios contra incendios. Este cuando entrenan para estar listos para combatir los incendios del próximo verano".

“No podemos entrenar mientras el fuego arde en el monte”, manifestó.