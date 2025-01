Bob Menéndez, exsenador de EE.UU. condenado a prisión, asegura es inocente

El exsenador demócrata por Nueva Jersey, Bob Menéndez, aseguró este miércoles que es inocente, luego de ser condenado a 11 años de cárcel por corrupción.

Menéndez emitió esta declaración a través de un comunicado colgado en su cuenta de la red social X, en el que también informó que apelará la decisión del juez Sidney Stein.

Asimismo, calificó el proceso judicial en su contra como una “cacería de brujas”, criticando además a los fiscales que llevaron su caso, alegando que estos usaron evidencia “ilegal”.

Condenan a Bob Menéndez a 11 años de cárcel por corrupción Lea también

De manera similar, afirmó que el sistema judicial estadounidense es corrupto e instó al presidente Donald Trump a restaurar el Poder Judicial de su país.

LA CONDENA

Stein consideró a Menéndez, de 71 años, culpable de aceptar sobornos en forma de lingotes de oro, un auto de lujo y maletines llenos de dinero mientras presidía el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE.UU., donde amasó un inmenso poder y se convirtió en canal casi necesario para la política latinoamericana.

De acuerdo con la sentencia, Menéndez encabezó toda una trama de corrupción alimentada por los gobiernos de Catar y Egipto, país este último del que es originaria su esposa Nadine, también acusada en la misma trama.

Un agente del FBI grabó a escondidas a Nadine mientras ofrecía sus servicios de intermediaria a un alto funcionario egipcio.

Cuando el FBI hizo una redada en su domicilio de Nueva Jersey, encontró 13 lingotes de oro escondidos en una caja fuerte en su habitación, así como medio millón de dólares en billetes repartidos en toda la casa y escondidos incluso dentro de unas botas o en los bolsillos de los trajes.

"Ha estado usted en la cúspide de nuestro sistema político -le dijo hoy el juez al leer la condena- Pero en algún lugar del camino, perdió usted el rumbo", relataron los medios presentes en la vista.

COMUNICADO TRADUCIDO DE MENÉNDEZ:

“Soy inocente y espero con interés mi apelación sobre una gran cantidad de cuestiones.

Pero permítanme decir que todo este proceso no ha sido más que una cacería de brujas política por parte del Departamento de Justicia, la NSD y los fiscales que están más interesados en políticos y en prepararse para postularse a un cargo político, como Damian Williams.

Sólo en el SDNY los fiscales pudieron enviar al jurado evidencia ilegal, que viola la orden de los jueces y la cláusula de libertad de expresión y debate de la constitución, no rendir cuentas sobre quién y cómo llegó esa evidencia ilegal al jurado, afirmar que era evidencia crítica cuando estaban tratando de convencer al juez no una sino dos veces para que permitiera que se presentara al jurado, y luego, cuando fueron desafiados, decir que no era importante. Luego borraron la computadora portátil, para que nadie pudiera ver todo lo que hicieron. Eso es simplemente increíble y escandaloso.

Sólo el SDNY aceptaría a un agente del FBI, que fue descubierto mintiendo en el estrado, para defender su caso.

Y sólo en el SDNY los fiscales permitirían que un testigo se librara de más de 10 cargos criminales, incluido el de defraudar al GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS, para poder obligarlo a mentir en el estrado.

Bienvenido al Distrito Sur de Nueva York, el salvaje oeste de los procesos políticos.

El presidente Trump tiene razón. Este proceso es político y está corrompido hasta la médula. Espero que el presidente Trump limpie este pozo negro y restaure la integridad del sistema”.