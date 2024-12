Tras una pausa de 15 años en ejecuciones, Indiana se prepara para ejecutar a un hombre que mató a 4

Las autoridades de Indiana se preparan para ejecutar al primer preso condenado a muerte en el estado en 15 años, quien fue condenado hace un cuarto de siglo por matar a su hermano y a otros tres hombres.

Joseph Corcoran, de 49 años, ha estado en el corredor de la muerte de Indiana desde 1999. Si es ejecutado como está programado el miércoles, será la primera ejecución del estado desde 2009. En ese tiempo, se llevaron a cabo 13 ejecuciones en Indiana, pero esas fueron iniciadas y realizadas por funcionarios federales en 2020 y 2021 en una prisión federal.

Está previsto que Corcoran sea ejecutado antes del amanecer del miércoles en la prisión estatal de Indiana en Michigan City, a unas 45 millas (72 kilómetros) al este de Chicago.

La reanudación de las ejecuciones en Indiana está volviendo a centrar la atención en el caso de Corcoran y en las preguntas sobre cómo el estado ha podido obtener un fármaco para inyecciones letales.

¿De qué fue condenado Corcoran?

Corcoran tenía 22 años el 26 de julio de 1997, cuando disparó fatalmente a su hermano, James Corcoran, de 30 años, y a otros tres hombres: Douglas A. Stillwell, de 30 años, Timothy G. Bricker, de 30 años, y Robert Scott Turner, de 32 años.

Según los registros judiciales, Joseph Corcoran estaba estresado porque el próximo matrimonio de su hermana con Turner requeriría mudarse de la casa de Fort Wayne, Indiana, que había compartido con su hermano y su hermana.

Se despertó y escuchó a su hermano y a otras personas abajo hablando de él, cargó su rifle y luego disparó a los cuatro hombres, según muestran los registros.

Mientras estuvo en prisión, Corcoran supuestamente se jactó de haber disparado a sus padres en 1992 en el condado de Steuben, en el norte de Indiana. Fue acusado por los asesinatos, pero fue absuelto.

El hermano de Corcoran se opone a la ejecución

La hermana de Corcoran, Kelly Ernst, quien perdió a un hermano y a su prometido en los tiroteos de 1997, se negó a discutir si cree que su hermano menor mató a sus padres.

Pero Ernst, que vive en el noreste de Indiana, dijo que cree que la pena de muerte debería ser abolida y que la ejecución de su hermano no resolverá ni cambiará nada. No tiene previsto asistir a su ejecución.

Ernst dijo que había estado sin contacto con su hermano durante 10 años hasta hace poco. Cree que es "bastante obvio" que él tiene una enfermedad mental grave.

“Siento que no existe tal cosa como cerrar el ciclo”, dijo Ernst, de 56 años, el viernes. “No sé qué más decir. No he dormido en semanas”.

¿Por qué Indiana detuvo las ejecuciones?

Indiana ejecutó por última vez a Matthew Wrinkles, quien fue condenado a muerte en 2009 por matar a su esposa, su hermano y su cuñada en 1994.

Las autoridades estatales dijeron que no podían continuar con las ejecuciones porque una combinación de medicamentos utilizados en las inyecciones letales ya no estaba disponible. Desde hace años hay escasez en todo el país porque las compañías farmacéuticas, particularmente en Europa, donde la oposición a la pena capital es más fuerte, se han negado a vender sus productos para ese propósito.

Esto ha llevado a los estados a recurrir a farmacias especializadas, que elaboran medicamentos específicamente para un cliente. Algunos estados han optado por medicamentos más accesibles, como los sedantes pentobarbital o midazolam, que, según los críticos, pueden causar un dolor insoportable.

Indiana está siguiendo ese ejemplo y planea usar pentobarbital para ejecutar a Corcoran.

El gobierno federal también utilizó pentobarbital en las 13 ejecuciones federales llevadas a cabo durante los últimos seis meses del primer mandato del entonces presidente Donald Trump.

Fuente secreta de la droga

Muchos estados, incluido Indiana, se niegan a divulgar de dónde obtienen los fármacos. Cuando se le preguntó cómo obtuvo el estado el pentobarbital que planea utilizar en la ejecución de Corcoran, el Departamento de Prisiones de Indiana dirigió a The Associated Press a una ley estatal que etiqueta como confidencial la fuente de los fármacos para la inyección letal.

En junio, el gobernador Eric Holcomb anunció que el estado había adquirido pentobarbital y solicitó a la Corte Suprema de Indiana que fijara una fecha para la ejecución de Corcoran. El tribunal superior fijó en septiembre la fecha de ejecución para el 18 de diciembre.

El plan de ejecución del estado

La ley estatal establece los plazos y el proceso específicos. También limita las personas que tienen un papel en una ejecución y protege sus identidades, y especifica quién puede presenciar ejecuciones en la prisión estatal de Indiana.

En el momento de una ejecución, el código de Indiana establece que las únicas personas permitidas para estar presentes son el director de la prisión, aquellos seleccionados para ayudar en la ejecución, el médico de la prisión, un médico adicional, el asesor espiritual de la persona condenada y el capellán de la prisión.

Se permite la presencia del proceso hasta cinco amigos o familiares de la persona ejecutada y hasta ocho familiares de las víctimas del delito.

El Departamento Correccional de Indiana no respondió a múltiples consultas de AP preguntando si alguno de los miembros del personal que ayudará a llevar a cabo la ejecución de Corcoran había participado previamente en una ejecución estatal.

Ningún medio de comunicación puede presenciar las ejecuciones en Indiana

Indiana es uno de los dos únicos estados, junto con Wyoming, que no permiten que los miembros de los medios de comunicación presencien ejecuciones estatales, según un informe reciente del Centro de Información sobre la Pena de Muerte .

En el informe se afirma que “el acceso sin trabas a los medios de comunicación a las ejecuciones es fundamental porque estos observan lo que el público no puede ver. Los estados generalmente prohíben a los ciudadanos asistir a las ejecuciones, por lo que los medios de comunicación se convierten en el guardián del público y proporcionan información importante sobre cómo el gobierno cumple la ley y utiliza los fondos de los contribuyentes”.

¿Habrá una lucha para detener la ejecución?

Corcoran había agotado sus apelaciones federales en 2016.

Sus abogados pidieron a la Corte Suprema de Indiana que detuviera su ejecución, pero recibieron una negativa el 5 de diciembre. El tribunal superior también rechazó peticiones para discutir si es competente para ser ejecutado.

En una declaración jurada escrita a mano ante los jueces, Corcoran dijo que ya no quería litigar su caso.

“Soy culpable del delito por el que fui condenado y acepto las conclusiones de todos los tribunales de apelación”, escribió.

El miércoles, sus abogados presentaron una petición en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos del Norte de Indiana pidiendo al tribunal que detenga su ejecución y celebre una audiencia para decidir si sería inconstitucional porque Corcoran tiene una enfermedad mental grave.

Argumentaron que padece “esquizofrenia paranoide grave y de larga duración” y que su condición “se manifiesta como alucinaciones auditivas y delirios de que los guardias de la prisión lo están torturando con una máquina de ultrasonido”.

“De hecho, se ha ofrecido voluntariamente a ser ejecutado y está ansioso por ser ejecutado, porque cree que su ejecución le dará alivio del dolor percibido que sus delirios y alucinaciones le infligen”, afirma el expediente.

Pero el viernes, el tribunal federal de distrito se negó a intervenir, lo que llevó a los abogados defensores a apelar ante el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Séptimo Circuito.

También existe la posibilidad de que intervenga el gobernador saliente Eric Holcomb , quien ha dicho que dejará que el proceso legal "se desarrolle"

Indiana Disability Rights, una organización de derechos de las personas con discapacidad, pidió a Holcomb en una carta del 6 de diciembre que conmutara la pena de muerte por cadena perpetua sin libertad condicional.

“Ejecutar a personas que no pueden comprender plenamente sus circunstancias o las consecuencias de sus acciones viola principios fundamentales de la dignidad humana y la equidad”, afirma la carta.