El voto latino en Nevada: entre la apatía, el apoyo a Trump y la esperanza en Kamala

El voto de los latinos en Nevada, uno de los estados clave para las elecciones estadounidenses, se disputa entre aquellos a quienes la falta de motivación los mantiene reacios a votar, los que esperan que el candidato republicano Donald Trump mejore la economía del país y otros que ven en la demócrata Kamala Harris una esperanza para su comunidad.

"No sé si voy a votar, yo nunca he votado porque creo que no hay alguien que valga la pena. Me parece que todos los políticos ofrecen lo mismo, de diferente manera y con diferente diálogo, pero todos son lo mismo", cuenta en entrevista con EFE Alexandra, una residente de la ciudad de Las Vegas (Nevada) nacida en California de padres mexicanos.

Según el Pew Research Center, al menos 36.6 millones de latinos, la segunda población más grande de EE.UU., son elegibles para votar este año.

Nevada se encuentra entre los estados con mayor proporción de votantes latinos con un 22 %, una particularidad que convierte a esta población en uno de los objetivos más importantes para los candidatos, en aras de conseguir el apoyo de los seis representantes del colegio electoral que le corresponden a Nevada.

En 2020 el presidente Joe Biden se impuso ante Trump en este grupo de votantes en el Estado Plateado por 26 puntos porcentuales, y este año, según un estudio de Blair Search Partners publicado en agosto, Harris aventaja al republicano solo por 23 puntos entre los votantes latinos de Nevada.

Este pequeño progreso de Trump responde "al despertar" que la comunidad latina está teniendo, según la perspectiva del pastor evangelista colombiano residente de Henderson, Camilo Pérez.

Pérez dice que apoyó a demócratas como Barack Obama en el pasado, pero que los altos precios, la difícil situación económica y los valores que promueve el partido, lo orillaron a apoyar a Trump desde las últimas elecciones.

"En la iglesia nos sentimos protegidos con Trump, de alguna manera él fue un buen guardián para la iglesia y la moral a pesar de que su pasado no es muy conservador", respondió a EFE el pastor, quien se reunió con el republicano en 2020 para expresarle al magnate las necesidades de la gente de su comunidad.

Pérez difiere de los demócratas principalmente en su lucha por el derecho al aborto, uno de los puntos principales de la campaña de Harris, quien ha prometido que firmará un proyecto de ley para restablecer la libertad reproductiva en todo el país: "eso hace que la comunidad latina se desanime muy fuerte", considera.

En cambio, Viridiana Vidal, una emprendedora procedente del Estado de México, votará por Harris entusiasmada de que por primera vez "una mujer hija de inmigrantes y de color" llegue al poder en EE.UU.

El discurso "racista" del republicano es una de las principales razones que la alejan de las ideas políticas de Trump, además de la falta de "contenido" y orden en las propuestas que ofrece.

"Harris tiene más planes y cuando escuchas los discursos de Trump no tienen sentido. A él le pasa como el dicho ese de 'crea fama y échate a dormir', y eso es lo que él hizo, ha creado fama de que los números estuvieron mejor en su administración cuando no fue así", explica.

Vidal no cree que el apoyo a Trump de parte de la comunidad latina vaya en aumento, considera que "la apatía" y el desconocimiento del proceso electoral es una de las principales razones por las que los latinos no ejercen su derecho al voto.

Según la media de sondeos de la web FiveThirtyEight, Trump aventaja a Harris en Nevada por un punto porcentual con el 49 % frente al 48 % obtenido por la vicepresidenta, mientras que en la encuesta nacional, la demócrata está tres puntos porcentuales arriba que el republicano.