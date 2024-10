Melania Trump reitera en un video su defensa del aborto sin mencionarlo

La exprimera dama de Estados Unidos, Melania Trump, publicó este jueves un video en el que reitera su defensa del aborto, sin mencionar esa palabra, tras conocerse un extracto de su primer libro autobiográfico, 'Melania', en el que se defiende el derecho de una mujer a la interrupción del embarazo.

“La libertad individual es un principio fundamental que defiendo", comienza diciendo en el video publicado en X la esposa del expresidente y candidato presidencial republicano, Donald Trump (2017-2021).

"Sin duda no hay lugar para concesiones cuando se trata de este derecho esencial que toda mujer posee desde su nacimiento: la libertad individual. ¿Qué significa realmente mi cuerpo, mi elección?", reflexiona Melania sin mencionar el aborto, en el video grabado en blanco y negro.

Se trata de un tema clave de cara a las elecciones del 5 de noviembre, en las que su marido defiende que se deje en manos de cada estado la decisión mientras que la vicepresidenta y candidata demócrata a la presidencia Kamala Harris apoya que se restablezca como un derecho a nivel nacional.

"Restringir el derecho de una mujer a elegir si interrumpir un embarazo no deseado es lo mismo que negarle el control sobre su propio cuerpo. He llevado esta creencia conmigo durante toda mi vida adulta", dice Melania en su libro, según el diario británico The Guardian, que publicó en exclusiva extractos del libro.

"¿Por qué alguien que no sea la propia mujer debería tener el poder de determinar lo que hace con su propio cuerpo? El derecho fundamental de la mujer a la libertad individual, a su propia vida, le otorga la autoridad de interrumpir su embarazo si lo desea", afirma la exprimera dama en el libro.

En junio del 2022 el Tribunal Supremo de EE.UU. derogó la protección del derecho al aborto vigente en este país desde 1973, conocido como el caso Roe vs Wade.

Trump se ha atribuido esa decisión como un triunfo suyo cuando estaba en la Presidencia ya que nombró a los tres jueces del Tribunal Supremo que acabaron con las protecciones federales al aborto.

Varios estados han aprobado leyes restrictivas sobre el aborto que penalizan además al personal médico que los practique tras lo cual han muerto dos mujeres, después de no haber podido recibir el tratamiento médico que necesitaban por complicaciones surgidas tras tomar píldoras abortivas