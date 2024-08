EE.UU. se compromete a continuar apoyo a RD en áreas de crecimiento económico, seguridad y salud

Estados Unidos manifestó este jueves su compromiso de continuar el apoyo que le ha brindado a República Dominicana desde hace 140 años, en las áreas de crecimiento económico, energía, seguridad, salud y derechos humanos, así como a promover un “Hemisferio Occidental” más democrático, seguro y próspero.

Así lo ha dejado saber la Administración Biden-Harris en un comunicado oficial, publicado en la página web oficial de la Casa Blanca.

“Los Estados Unidos y la República Dominicana comparten una sólida asociación basada en valores democráticos y lazos históricos de pueblo a pueblo”, ha dicho la hoja informativa.

El mensaje de EE.UU. se ha publicado con motivo a la toma de posesión del presidente Luis Abinader, para su segundo mandato presidencial, que se celebrará este viernes.

Biden envió una delegación presidencial “de alto nivel” encabezada por la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, “para extender sus más sinceras felicitaciones al gobierno y al pueblo de la República Dominicana”.

A continuación, el comunicado íntegro de Estados Unidos:

INVERTIR EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES

Nuestros dos países se benefician de unos lazos únicos y compartidos de amistad y comunidad. Millones de dominicanos enriquecen comunidades en todo Estados Unidos y más de 4 millones de ciudadanos estadounidenses visitan la República Dominicana cada año.

Invirtiendo en la próxima generación de líderes dominicanos: La Embajada de Santo Domingo cuenta con una comunidad colectiva de ex alumnos de programas de intercambio educativo y cultural de 31.000 líderes dominicanos emergentes. Los dos principales programas de intercambio son el Programa Fulbright para Estudiantes Extranjeros, que cuenta con casi 900 ex alumnos, y el Programa Internacional de Visitantes Líderes (IVLP), con casi 1.000 ex alumnos.

Enseñanza del inglés: La Embajada de Santo Domingo ha proporcionado apoyo técnico y financiero para reforzar el programa de inmersión lingüística en inglés del gobierno dominicano a nivel universitario. Más de 20.000 estudiantes aprendieron inglés avanzado gracias a este programa.

Cuerpo de Paz: Desde 1962, más de 5.000 voluntarios del Cuerpo de Paz han prestado servicio en la República Dominicana. Actualmente, 93 voluntarios trabajan en todo el país en escuelas primarias y secundarias promoviendo la alfabetización, las habilidades para la vida y las habilidades empresariales y laborales en sus comunidades.

PROMOVER UN CRECIMIENTO ECONÓMICO INTEGRADOR

Los Estados Unidos y la República Dominicana están trabajando juntos para promover el crecimiento económico inclusivo, incluso a través de la Alianza de las Américas para la Prosperidad Económica, lanzada en 2023 por el presidente Biden y 11 socios regionales, y una amplia gama de programas de desarrollo.

Acuerdo de Cielos Abiertos: Estados Unidos y República Dominicana firmaron un histórico Acuerdo de Cielos Abiertos el 2 de agosto de 2024. Una vez en vigor, el Acuerdo ampliará nuestra sólida asociación económica y comercial y creará nuevas oportunidades para las aerolíneas, las empresas de viajes y los clientes.

Apoyo de la Corporación Internacional de Financiación del Desarrollo de Estados Unidos: La Corporación Financiera para el Desarrollo (CFD) está concediendo un préstamo directo de 200 millones de dólares al Banco Popular Dominicano para apoyar los préstamos de la institución a pequeñas empresas y mujeres empresarias, grupos a menudo desatendidos por las instituciones financieras tradicionales. Además, el DFC está proporcionando una garantía de cartera de préstamos de 42 millones de dólares a Banreservas, diseñada para apoyar a las mujeres empresarias, así como a las pequeñas empresas, y para promover los préstamos verdes.

El Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana y Centroamérica: Este acuerdo, conocido como DR-CAFTA, ha creado nuevas oportunidades económicas mediante la eliminación de aranceles, la apertura de mercados, la reducción de barreras a los servicios y la promoción de la transparencia. Varias agencias de Estados Unidos han proporcionado asistencia técnica a la República Dominicana para abordar los problemas que surgen en el marco del DR-CAFTA en áreas como la propiedad intelectual, los derechos laborales, el medio ambiente y la protección de la vida silvestre.

Puerto de Manzanillo: La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) aportó 1,3 millones de dólares para apoyar el proceso de planificación del puerto en coordinación con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos. Este proyecto asesoró al gobierno dominicano sobre la planificación portuaria y la ejecución de proyectos, reforzando la capacidad técnica para cumplir las normas internacionales y licitar de forma transparente aproximadamente 2.500 millones de dólares en contratos para el puerto.

Oportunidades para los jóvenes: A través de su Actividad Dirigida a los Jóvenes, dotada con 4,6 millones de dólares, USAID se centra en fortalecer las instituciones y mejorar los servicios orientados a los jóvenes para contribuir a la resiliencia de la comunidad. Tratamos de ampliar las oportunidades económicas de los jóvenes vulnerables de barrios pobres y marginados para garantizar que encuentren oportunidades económicas y sociales que les ofrezcan un modo de vida libre de delincuencia y violencia.

Educación superior: USAID trabaja con la Universidad ISA, la Universidad Tecnológica de Santiago y la Universidad Autónoma de Santo Domingo para replicar y probar las mejores prácticas de acceso y retención para jóvenes de entornos de alto riesgo. Esta inversión de 4,3 millones de dólares promueve el acceso de estos jóvenes a la educación superior, mejorando sus perspectivas económicas y su estabilidad social.

INVERSIÓN EN ENERGÍA LIMPIA Y RESISTENCIA AL CAMBIO CLIMÁTICO

A través de la Alianza Estados Unidos-Caribe para Abordar la Crisis Climática 2030 (PACC 2030), Estados Unidos y República Dominicana profundizarán la cooperación tecnológica, impulsarán la transición hacia energías limpias y abordarán y mitigarán los efectos de la crisis climática.

Transición hacia una energía limpia: El Departamento de Energía está apoyando la transición energética limpia del Caribe a través del Fondo de Resiliencia y Seguridad Energética en el Caribe. Este fondo de 2,5 millones de dólares está diseñado para proporcionar la asistencia técnica necesaria para implementar soluciones de energía limpia en el Caribe en una amplia gama de sectores.

Energías renovables: La Agencia de Comercio y Desarrollo de Estados Unidos (USTDA) trabaja con la Superintendencia de Electricidad de la República Dominicana para apoyar el desarrollo de normativas sobre almacenamiento en baterías. La USTDA evalúa las lagunas en la normativa existente y creará una hoja de ruta normativa para el despliegue de tecnologías de almacenamiento de energía en todo el sistema eléctrico. Estados Unidos busca ayudar al gobierno de la RD a reducir el coste y el impacto medioambiental de la generación de electricidad.

Reforma energética: A través de los 8,8 millones de dólares de USAID para la reforma regional del sector energético en la República Dominicana, la programación tiene como objetivo aumentar la generación de energía renovable distribuida, evaluar dónde se pueden desplegar tecnologías de redes inteligentes para proporcionar energía de manera más eficiente y explorar la generación de energía renovable. Como parte de este trabajo, USAID inició el primero de una serie de talleres de capacitación en ciberseguridad energética en la República Dominicana en diciembre de 2022.

Resiliencia local: USAID, a través de su Actividad de Adaptación al Clima, dotada con 2,9 millones de dólares, pretende mejorar la sostenibilidad medioambiental y la resiliencia en la región de Dajabón mediante la mejora de la gestión de los recursos naturales y la adopción de prácticas agrícolas climáticamente inteligentes.

Océanos más limpios: El programa de reducción de residuos sólidos de USAID tiene como objetivo disminuir los residuos en las comunidades y municipios de la República Dominicana, lo que conduce a océanos más limpios. Esta actividad de 4,4 millones de dólares ayuda a los municipios a gestionar, reducir, reciclar y eliminar eficazmente los residuos.

Acelerador de la Transición Energética: En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de diciembre de 2023, el Departamento de Estado de EE.UU., el Bezos Earth Fund y la Fundación Rockefeller presentaron el marco básico del Acelerador de Transición Energética (ETA) y acogieron con satisfacción el anuncio de la República Dominicana de que se uniría al ETA como país piloto. La ETA es una innovadora plataforma de financiación del carbono destinada a catalizar capital privado para apoyar ambiciosas estrategias de transición energética justa en las economías en desarrollo y emergentes.

COLABORACIÓN SANITARIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

Estados Unidos y la República Dominicana disfrutan de una larga asociación en materia de salud y seguridad alimentaria, y nuestra inversión histórica en los sistemas sanitario y agrícola dominicanos ha repercutido en miles de ciudadanos dominicanos.

Programa del Plan de Emergencia del Presidente para el Alivio del Sida (PEPFAR): Estados Unidos ha invertido más de 270 millones de dólares en los últimos 16 años para apoyar la respuesta al VIH en la República Dominicana a través del programa PEPFAR, implementado por USAID y los Centros para el Control de Enfermedades (CDC). La plataforma PEPFAR ha permitido la colaboración sanitaria más allá del VIH, incluida la más reciente designación de la RD como socio de apoyo intensivo a la seguridad sanitaria mundial.

Seguridad alimentaria: Desde 2020, el Departamento de Agricultura/Servicio de Agricultura Exterior de EE.UU. ha proporcionado más de 14 millones de dólares en financiación para apoyar la creación de capacidades y programas de formación relacionados con la seguridad alimentaria, como el proyecto Agricultura Segura/Exportación de Alimentos (SAFE) y el programa Comercio Seguro.

Programa Alimentos para el Progreso del Departamento de Agricultura de EE.UU.: El Servicio Exterior de Agricultura tiene activo un Programa de Alimentos para el Progreso de cinco años y 13,5 millones de dólares, denominado Comercio Seguro. Su objetivo es fortalecer las medidas sanitarias y fitosanitarias de la República Dominicana, así como fortalecer los sistemas locales de seguridad alimentaria mediante el apoyo a la aplicación de normas basadas en la ciencia y el riesgo. Estas normas apoyan mejoras normativas fundamentales para facilitar el aumento del comercio agrícola entre ambos países.

Agricultura resiliente: Un proyecto de USAID de 2,7 millones de dólares y dos años de duración puesto en marcha en febrero de 2024 abordará directamente el repunte de los precios de los alimentos, el petróleo crudo y los productos básicos -incluidos los fertilizantes y otros insumos agrícolas comunes- debido a las interrupciones de la cadena de suministro. El proyecto pretende movilizar fondos del sector privado y beneficiará a 1.500 agricultores, el 30% de ellos mujeres y jóvenes.

FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA DEMOCRÁTICA Y EL ESTADO DE DERECHO

Estados Unidos apoya los esfuerzos de la administración Abinader para fortalecer las instituciones democráticas, combatir la corrupción y mejorar el Estado de Derecho, ya que entendemos que son fundamentales para la transformación económica y la cohesión social de la República Dominicana.

Transparencia en las adquisiciones: La Actividad de Transparencia en las Adquisiciones de USAID, de 3,1 millones de dólares, implementada por el Programa de Desarrollo del Derecho Comercial del Departamento de Comercio de EE.UU., trabaja para mejorar la transparencia, la eficiencia y la competencia en el sistema de adquisiciones del gobierno dominicano, haciendo recomendaciones sobre las mejores prácticas internacionales.

Justicia responsable: Para mejorar la seguridad ciudadana, USAID está invirtiendo más de 9,5 millones de dólares para fortalecer el sistema de justicia existente en la República Dominicana, entre otras actividades, ayudando a mejorar el desempeño de las instituciones de justicia penal; reduciendo la delincuencia y la violencia, causas fundamentales de los conflictos a través de enfoques centrados en las personas; y fortaleciendo la capacidad del gobierno para prestar servicios jurídicos a las poblaciones vulnerables.

AMPLIACIÓN DE LA COOPERACIÓN EN DEFENSA Y SEGURIDAD

Los lazos de defensa y seguridad entre Estados Unidos y la República Dominicana son la piedra angular de nuestra asociación. El Departamento de Defensa (DoD) continúa cooperando con la República Dominicana en muchas prioridades compartidas, incluyendo la construcción de la conciencia del dominio dominicano, la lucha contra el tráfico de drogas y otras formas de delincuencia organizada transnacional, la resiliencia climática, el desarrollo de la asistencia humanitaria y las capacidades de respuesta a desastres, y la creación de capacidad institucional. Los lazos en materia de defensa y seguridad son la piedra angular de nuestra alianza.

Mientras Estados Unidos y la República Dominicana trabajan para hacer posible una región caribeña libre y abierta, incluso a través de la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe (CBSI), celebramos los avances en nuestra cooperación:

Entrenamiento y Ejercicios Bilaterales-Multilaterales: El Departamento de Defensa y las Fuerzas Armadas Dominicanas llevan a cabo intercambios de expertos en la materia y compromisos con líderes clave, en los que comparten las mejores prácticas en tácticas, técnicas y procedimientos. Los ejércitos dominicano y estadounidense también participan juntos en ejercicios, incluyendo CENTAM Guardian, Tradewinds, Fuerzas Comando, y en conferencias de seguridad que promueven la cooperación regional en temas como los derechos humanos.

Modernización de las Fuerzas Armadas: Estados Unidos está facilitando las adquisiciones del ejército dominicano de plataformas modernas que mejorarán las capacidades de las Fuerzas Armadas dominicanas y mantendrán su interoperabilidad con los sistemas estadounidenses y aliados. Con el apoyo del DoD, la Fuerza Aérea Dominicana estableció su Comando Nacional Sur en el aeropuerto de Barahona.

Educación y Entrenamiento Militar Internacional: El DoD promueve programas de educación para fortalecer el profesionalismo y la eficacia continuos de los militares dominicanos, permitiendo a los militares apoyar a las autoridades policiales dominicanas en la salvaguarda de la seguridad ciudadana y la lucha contra el tráfico ilícito.

Seguridad ciudadana: El Departamento de Estado ha proporcionado un apoyo integral a los esfuerzos de transformación de la policía en la República Dominicana, incluyendo la reforma del plan de estudios de formación de la policía para aumentar el enfoque en los derechos humanos; apoyando el asesoramiento de recursos humanos para el desarrollo profesional; y proporcionando importantes donaciones de TI para la gestión de datos, la transparencia y la rendición de cuentas.

Lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo: El Departamento del Tesoro ha proporcionado asistencia técnica para reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en la República Dominicana, y el Departamento de Estado ha ayudado a establecer el primer Grupo de Trabajo contra el Blanqueo de Capitales del país.

PROMOVER EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LABORALES

Estados Unidos se ha comprometido a apoyar a la República Dominicana para promover nuestros valores compartidos de libertad, democracia y respeto de los derechos humanos y laborales.

Lucha contra la trata de personas: Con más de un millón de dólares de financiación del Departamento de Estado, Estados Unidos sigue apoyando «RD SIN TRATA», un programa que tiene como objetivo reducir el riesgo de trata y la revictimización de las supervivientes mediante el desarrollo de la capacidad del Gobierno dominicano y la sociedad civil para prevenir, proteger y enjuiciar los casos de trata y aumentar el acceso a procedimientos operativos estándar centrados en las víctimas e informados sobre los traumas para el personal de refugios especializados.

Apoyo a las mujeres y a los cuidadores: El proyecto Juntos Cuidamos, financiado por USAID, trabaja para promover mejores condiciones laborales y protecciones sociales para los cuidadores, abordar las desigualdades de género en el personal sanitario y formalizar la economía del cuidado doméstico.

Promoción de los derechos de las personas LGBTQI+: La actividad de 2,3 millones de dólares de USAID «Ser LGBTQI en el Caribe» refuerza las capacidades profesionales e institucionales de las organizaciones de la sociedad civil y los activistas individuales dedicados a la igualdad de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, queer e intersexuales (LGBTQI+) en el Caribe.

LIDERAZGO REGIONAL

Cumbre de las Américas: Los Estados Unidos y la República Dominicana se unieron a otros gobiernos para lograr compromisos hemisféricos audaces en materia de salud y resiliencia, sostenibilidad, transformación digital, transición a la energía limpia y gobernabilidad democrática en la Novena Cumbre de las Américas en Los Ángeles en 2022. Los Estados Unidos esperan apoyar la agenda de la República Dominicana para la Décima Cumbre de las Américas que la República Dominicana acogerá en Punta Cana en 2025.

La Alianza para el Desarrollo y la Democracia: La República Dominicana, junto con Costa Rica y Panamá, lanzó la ADD en 2021 como un nuevo foro multilateral para promover una democracia más fuerte y una integración comercial y económica más profunda. Ecuador se unió al grupo en 2022, y los cuatro países han colaborado con Estados Unidos para reforzar las cadenas de suministro y mejorar la competitividad económica.

Mejora de la estabilidad en Haití: Estados Unidos y la República Dominicana han trabajado juntos para mejorar la estabilidad en Haití, entre otras cosas recabando apoyo diplomático para la misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití autorizada por las Naciones Unidas, trabajando en colaboración con la Comunidad del Caribe y apoyando las preferencias comerciales para el sector manufacturero de Haití.