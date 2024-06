Sally Buzbee dimite como editora ejecutiva del Washington Post

El Washington Post dijo el domingo que su editora ejecutiva, Sally Buzbee, renunció después de tres años al frente de una de las marcas más históricas del periodismo.

Será reemplazada por Matt Murray, ex editor en jefe de The Wall Street Journal, durante las elecciones presidenciales de este otoño. Después de eso, Robert Winnett, editor adjunto de Telegraph Media Group, asumirá el cargo de editor mientras la sala de redacción reestructura sus operaciones.

No se dio ninguna razón para la partida de Buzbee. No fue citada en el comunicado de prensa que anunciaba su partida y no respondió de inmediato a un mensaje en busca de comentarios.

El Post también anunció que lanzaría una nueva división en su sala de redacción dedicada a llegar a audiencias que quieren pagar y consumir noticias de una manera diferente.

Buzbee, ex editora principal de The Associated Press, fue seleccionada como editora principal del Post en mayo de 2021. Reemplazó a un reconocido predecesor, Martin Baron, después de que el Post explotara en popularidad durante la administración Trump.

Buzbee fue la primera mujer en ocupar el cargo de editora ejecutiva de The Washington Post. Y al igual que Jill Abramson, la primera mujer en ser editora principal de The New York Times, su mandato fue breve: Abramson ocupó su puesto de 2011 a 2014.

Han sido unos años financieramente miserables para la industria de las noticias, incluido el Post. Ha desangrado suscriptores hasta el punto que el nuevo editor, Will Lewis, dijo a los empleados el mes pasado que el periódico perdió 77 millones de dólares el año pasado.

"Para hablar con franqueza, estamos en un agujero y lo hemos estado durante algún tiempo", dijo Lewis, según el Post.

Lewis fue nombrado a finales del año pasado para reemplazar a Fred Ryan como editor del Post. Ha trabajado tanto en The Wall Street Journal como en The Telegraph en Inglaterra, los lugares a los que acudió para encontrar nuevos ejecutivos.

Ha hablado de crear un plan de suscripción de varios niveles para The Post, similar al que existe en Politico. En un correo electrónico a los empleados el domingo por la noche, Lewis dijo que el nuevo departamento se centrará en más narraciones en video, adoptará inteligencia artificial y métodos de pago flexibles. Comenzará este otoño, dijo.

En una reunión anterior, “destacamos la necesidad de alejarnos del enfoque tradicional de talla única en la industria de los medios de noticias y centrarnos en crear noticias para una gama más amplia de lectores y clientes”.

Augura un cambio en la estructura tradicional del Correo. En su memorando, Lewis mencionó "tres salas de redacción". Winnett no asumirá el título de editor ejecutivo, pero será responsable de las “áreas principales de cobertura” de política, investigaciones, negocios, tecnología, deportes y reportajes. Ha dirigido las operaciones de noticias de The Telegraph desde 2013, dijo el Post.

Murray asumirá el cargo de líder del departamento recién creado a partir del 6 de noviembre, dijo el Post. Nadie tendrá el título de editor ejecutivo: Murray, Winnett y David Shipley, el editor de la página editorial que dirigirá la “sala de redacción de opiniones”, reportarán cada uno directamente a Lewis, dijo el Post.

“Al crear tres funciones periodísticas sólidas (básica, de servicio/social y de opiniones), estamos dando un paso definitivo alejándonos del enfoque de 'talla única' y avanzando hacia llegar a nuestras audiencias donde están”, dijo Lewis.

El Post ganó tres premios Pulitzer el mes pasado, incluido uno por reportaje nacional por una vívida serie sobre el impacto del rifle AR-15.