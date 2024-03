Aterriza en Miami primer vuelo chárter con ciudadanos estadounidenses que huyen de Haití

Un vuelo chárter que transportaba a decenas de ciudadanos estadounidenses que huían de la creciente violencia de las pandillas en Haití aterrizó el domingo en Miami, dijeron funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Más de 30 ciudadanos estadounidenses viajaban en el vuelo fletado por el gobierno, dijeron funcionarios en un comunicado. Llegó al Aeropuerto Internacional de Miami después de que la Embajada de Estados Unidos en Puerto Príncipe a principios de este mes instara a los ciudadanos estadounidenses a irse “lo antes posible” mientras el caos se apodera de Haití.

El pasajero Avlot Quessa, que vive en Boston, viajó desde el centro del país para abordar el vuelo chárter después de viajar a Haití el mes pasado donde se suponía que sería un viaje de una semana para visitar a su madre.

"Es simplemente terrible... El sufrimiento, sólo lo puedes imaginar", dijo Quessa al Miami Herald de la cercana nación caribeña. "Haití es mi patria y es muy estresante ver a la patria pasar por este acto de violencia y destrucción... y ellos son nuestros vecinos".

El principal aeropuerto de Haití en Puerto Príncipe permanece cerrado luego de los ataques de pandillas que han asolado Haití en las últimas semanas, llevando a muchas personas al borde de la hambruna. El gobierno y las agencias de ayuda informaron este fin de semana de saqueos de suministros de ayuda a medida que la situación empeoraba.

El Departamento de Estado anunció el sábado que ofrecería vuelos chárter limitados para ciudadanos estadounidenses desde la ciudad norteña menos caótica de Cap-Haïtien.

Los funcionarios dijeron que no podían proporcionar transporte terrestre a Cap-Haïtien y que los ciudadanos estadounidenses deberían considerar los vuelos chárter “sólo si creen que pueden llegar al aeropuerto de Cap-Haïtien de manera segura”.

"Alentamos a los ciudadanos estadounidenses que aún se encuentran en Haití y que desean partir a que se comuniquen con el Departamento de Estado utilizando el formulario de admisión de crisis en nuestro sitio web si aún no lo han hecho", dijo la agencia.

Las personas que tomen vuelos coordinados por el gobierno de Estados Unidos deben firmar un pagaré en el que se comprometen a reembolsar al gobierno.

Otra pasajera del vuelo del domingo, Marie Lucie St. Fleur, de 69 años, de West Palm Beach, dijo que se siente como en casa en Haití y le duele ver lo que está soportando su tierra natal.

“No me siento nada bien. Me gustaría vivir en mi país y no puedo”, dijo sentada en una silla de ruedas.

El Departamento de Estado dijo que funcionarios del gobierno en Miami estaban ayudando a los evacuados recién llegados a determinar sus próximos pasos.

La semana pasada, el ejército estadounidense envió fuerzas adicionales para reforzar la seguridad en la embajada de Estados Unidos, que se encuentra en un vecindario controlado en gran medida por pandillas.